Законопроект: измерением телерейтингов займется правительство Израиля

Оценка и определение рейтингов израильских телеканалов будут переданы в руки министерства связи Израиля. Такой законопроект одобрен министерским комитетом по законодательству, что вызвало протесты со стороны медиасообщества и юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, которая считает, что закон нарушает базовые демократические принципы – право на неприкосновенность частной жизни и свободу прессы. Баарав-Миару поддержал и Форум ведущих израильских каналов (национальная телерадиокорпорация "Кан", 12 и 13 каналы). В официальном заявлении Форума подчеркивается, что законопроект является "беспрецедентной атакой на свободу прессы" и "захватом средств массовой информации", который направлен на "подавление свободы СМИ и использование денег рекламодателей в качестве политического инструмента". "Речь идет о превращении правительства в "большого брата", который будет распределять средства в соответствии с потребностями своих сторонников и в пользу вещательного контента, в котором оно заинтересовано, – говорится в обращении Форума. – Захват денег частных рекламодателей в политических целях представляет собой прямую угрозу экономической свободе медиарынка". В Форуме также подчеркивают, что законопроект нанесет "ущерб экономической независимости каналов, фатальный ущерб контенту и творческой свободе рынка, приведет к контролю над бюджетами".

По данным Ynet, законопроект предусматривает, что измерением рейтингов телеканалов займется специально созданная при министерстве связи структура. Более того, рейтинги будут транслироваться в прайм-тайм (с 06:00 до 11:00 и с 19:00 до 23:00) во время просмотра телепередач в режиме реального времени. Закон будет распространяться как на государственные, так и на частные телевещательные компании. В министерстве связи будет создана специальная система для измерений данных зрительского интереса к телеканалам. Соответственно, телевещатели будут вынуждены передавать в рейтинговый комитет, контролируемый правительством, конфиденциальную информацию о своих зрителях, включая сведения о возрасте, поле, социальном положении и месте проживания. Министр связи будет получать ежегодный отчет по рейтингам с этой информацией.

Законопроект представлен депутатом от партии "Ликуд" Шаломом Данино. Министр связи Шломо Кархи поддержал эту инициативу.

Сегодня измерением телерейтингов занимается частное предприятие "Израильский рейтинговый комитет", которое объединяет основные телеканалы Израиля, а также рекламные и маркетинговые ассоциации. В выборку комитета входят 700 домохозяйств, замеры производятся 24 часа в сутки с помощью специального оборудования, установленного в домах респондентов. Данные замеров публикуются на сайте комитета, однако там доступна только информация о результатах рейтингов.

Форум израильских телеканалов, представляющий три крупнейших вещательных компании Израиля, и НКО "Израильский совет по исследованию аудитории", отвечающий за измерение рейтингов большинства коммерческих вещательный компаний, считают, что законопроект нанесет ущерб не только свободе прессы, но и всему медиарынку. По мнению этих организаций, передача измерения рейтингов в ведение государства ограничит возможности рекламодателей принимать решения на основе замеров, а, значит, перенаправит частные рекламные фонды на удовлетворение политических потребностей. Однако главные опасения, которые высказывают противники законопроекта, заключаются в том, что, манипулируя рейтингами и искажая их данные в пользу каналов, поддерживающих действующую власть, можно перестроить рынок телевещания в стране. Рекламодатели принимают решение о вложении средств в продвижении на том или ином канале, основываясь на рейтингах. Таким образом, каналы с наиболее высокими показателями получат больше прибыли, а остальные окажутся на грани выживания.