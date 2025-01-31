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Культура

"Давайте любить друг друга". Людмила Улицкая в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 31 января 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 09:21
"Давайте любить друг друга". Людмила Улицкая в программе "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Давайте любить друг друга". Людмила Улицкая в программе "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стала Людмила Улицкая – писательница, переводчица, сценаристка.

Это второй разговор с Улицкой в рамках программы, первый состоялся почти пять лет назад.

"Основа творческой жизни – делать свое дело хорошо и с любовью", – говорит Людмила Улицкая, отвечая на детский вопрос "Что такое творчество?"

"Самое важное качество человека – быть человеком и не забывать об этом", – полагает она.

Детский вопрос: "Кто такой хороший человек?" "Всё зависит от того, кем ты хочешь быть. Хочешь быть хорошим? Будь хорошим", – таков ответ Улицкой.

"За что не любят евреев?" – спросил мальчик. "Евреи – они "чужие", – отвечает Улицкая. – ... Я к антисемитам неплохо отношусь. Спасибо. Они нам помогают выживать".

"Я очень не люблю состояние вражды и ругани", – признается Людмила Улицкая.

"У вас есть одна минута. Вас слышит весь мир. Что вы скажете?" Улицкая уложилась в несколько секунд: "Давайте любить друг друга".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Людмилой Улицкой

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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