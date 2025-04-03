Израильские музеи вошли в ТОП-100 самых посещаемых в мире

"Музей искусств Тель-Авива" и "Музей Израиля" в Иерусалиме вошли в список 100 самых посещаемых музеев мира за 2024 год. Рейтинг учитывает исключительно количество посетителей.

Несмотря на войну, отсутствие туризма и международный бойкот Израиля художественным сообществом, израильские музеи продолжают оставаться в списке самых посещаемых музеев мира.

Тель-Авивский музей искусств занял 78-е место в списке, количество посетителей увеличилось на 17%, по сравнению с 2023 годом. "Музей Израиля" в Иерусалиме занял 92-е место, количество посетителей увеличилось на 68%.

В музеи приходили, в основном, сами израильтяне, что, учитывая соотношение численности населения Израиля и количества посетителей музеев, особенно впечатляет.

Годовой рейтинг был опубликован международным изданием The Art Newspaper.

На первом месте списка, ожидаемо, находится "Лувр", который лидирует с гигантским отрывом, почти девять миллионов любителей искусства посетили его в 2023 году. "Лувр", несмотря на снижение количества посетителей на 9%, всё ещё не может с ними справиться и планирует ремонт и ограниченный доступ к произведениям искусства.

На втором месте музеи Ватикана, на третьем – Британский музей.

Как израильским музеям удалось добиться такого результата?

Им пришлось искать художников, готовых выставиться в Израиле (а таких немного), открыть запасники, обратиться к частным коллекционерам, придумать необычные сочетания, а также обратить более пристальное внимание на местных художников.

Достижение "Тель-Авивского музея искусств" особенно выделяется на фоне вынужденного расформирования второго этажа экспозиции (в связи с угрозой попадания ракет). Первую половину 2024 года этаж был закрыт. А выставка "Запечатлеть мгновение: 150 лет импрессионизма" была открыта в защищённом помещении. Для быстрой эвакуации экспонатов был разработан специальный маршрут. Выставка была составлена из картин и скульптур музеев и коллекционеров Израиля.

"Музей Израиля" сотрудничал с художником Томасом Либертини на выставке "Император и пчёлы", а также создал диалог археологических артефактов и произведений современных израильских художников на выставке "Сообщающие сосуды".