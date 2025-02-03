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Культура

Директор Лувра: нужно будет купить отдельный билет, чтобы увидеть "Мону Лизу"

Музеи
Франция
время публикации: 03 февраля 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 16:06
Директор Лувра: нужно будет купить отдельный билет, чтобы увидеть "Мону Лизу"
AP Photo/Aurelien Morissard, Pool
Директор Лувра: нужно будет купить отдельный билет, чтобы увидеть "Мону Лизу"
AP Photo/Aurelien Morissard, Pool

Президент Лувра Лоранс де Кар заявила, что музей рассматривает возможность введения дополнительного билета для посещения "Моны Лизы". Лувр откажется от концепции одного входа. Об этом она сообщила 2 февраля в эфире France Inter.

Картина, предположительно, будет размещена в специально оборудованном пространстве под Квадратным двором, где посетители смогут рассмотреть ее в более комфортных условиях. Стандартный билет продолжит обеспечивать доступ к постоянным коллекциям и временным выставкам, однако для просмотра шедевра Леонардо да Винчи потребуется отдельный билет.

По словам директора, музей практически в аварийном состоянии. Для реконструкции требуется большой бюджет. Деньги на реконструкцию будут выделены, но этого недостаточно. Несмотря на повышение цен на билет во время Олимпиады. Введение дополнительного билета должно повысить доходы музея.

Лувр, рассчитанный на 4 миллиона посетителей, посещают 9 миллионов человек в год, администрация ограничила посещение до 30 тысяч человек в день, но это всё равно гигантская цифра.

"Многие приходят только ради ''Моны Лизы'', стоят в очереди, чтобы сделать селфи, а рядом – Тициан, Веронезе, сплошные шедевры, на которые даже невозможно нормально взглянуть", – отметила директор музея.

Действительно, в зале с Джокондой всегда очень много людей. Введение одностороннего движения помогает перемещению людской массы, но не помогает рассмотреть остальные картины. Вы входите через дверь, расположенную напротив "Моны Лизы" и можете двигаться только в направлении к выходу, расположенном за ней, без возможности вернуться, чтобы завершить круг.

Ранее Лоранс де Кар направила письмо министру культуры Франции Рашиде Дати, выразив серьезную обеспокоенность состоянием музея. После этого президент Эммануэль Макрон объявил о планах масштабной реконструкции Лувра, которая должна завершиться к 2031 году.

Стоимость дополнительного билета пока не раскрывается. В настоящее время стандартный входной билет в Лувр стоит €22.

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