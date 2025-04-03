Анимационный фильм Ирины Литманович "Ненаписанная пьеса" отобран на фестиваль в Венеции

Анимационный фильм Ирины Литманович "Ненаписанная пьеса", посвященный судьбе драматурга и поэта Александра Володина, отобран на фестиваль в Венеции "Stop-eMotion (SeM) Days".

Недавно премьерные показы этого фильма прошли в Израиле, где в последнее время живет Ирина Литманович. Фильм "Ненаписанная пьеса" был создан ею в соавторстве с Виктором Шендеровичем.

"Stop-eMotion (SeM) Days" – это новое мероприятие, посвященное искусству покадровой анимации. На фестивале будут представлены анимационный фильмы созданные в разной технике – кукольная анимация, пластилиновая анимация, модельная анимация, пикселизация и анимация-перекладка.

Фестиваль пройдет со 2 по 4 мая 2025 года в Венеции.