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Культура

Анимационный фильм Ирины Литманович "Ненаписанная пьеса" отобран на фестиваль в Венеции

Кинофестиваль
время публикации: 03 апреля 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 13:33
Кадр из фильма "Ненаписанная пьеса"

Анимационный фильм Ирины Литманович "Ненаписанная пьеса", посвященный судьбе драматурга и поэта Александра Володина, отобран на фестиваль в Венеции "Stop-eMotion (SeM) Days".

Недавно премьерные показы этого фильма прошли в Израиле, где в последнее время живет Ирина Литманович. Фильм "Ненаписанная пьеса" был создан ею в соавторстве с Виктором Шендеровичем.

"Stop-eMotion (SeM) Days" – это новое мероприятие, посвященное искусству покадровой анимации. На фестивале будут представлены анимационный фильмы созданные в разной технике – кукольная анимация, пластилиновая анимация, модельная анимация, пикселизация и анимация-перекладка.

Фестиваль пройдет со 2 по 4 мая 2025 года в Венеции.

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