Мать юноши, погибшего на фестивале Nova, стала диджеем в память о сыне

Наталья Касаротти, мама Кешета Касаротти, ставшего жертвой резни на фестивале Nova, начала новую карьеру – диджея. Об этом она рассказала в интервью Ynet.

"Музыка исцеляет, это мой спасательный круг, – призналась женщина журналистам. – Я поняла, что хочу приносить её людям и, таким образом, хранить память о Кешете. Где бы я ни была, когда звучит музыка, я чувствую, что Кешет находится там вместе со мной".

Кешет Касаротти – 21-летний юноша, убитый террористами на фестивале Nova 7 октября 2023 года. Именно его фотография помещена на постер получившего премию "Эмми" фильма "Мы снова будем танцевать" Ярива Мозера.

До трагедии Наталья Касаротти была поваром, однако после "чёрной субботы" она рассказывала, что потеряла вкус к приготовлению пищи. В материале для портала Humans of Tel Aviv, опубликованном в конце 2024 года, мама Кешета говорила, что стала осваивать профессию диджея, поскольку её сын больше всего на свете любил танцевать.

Теперь Наталья Касаротти выбрала себе сценическое имя – Mama Natalia. У неё уже есть страничка на Soundcloud, где она выкладывает свои треки и сеты.

В июне 2024 года Newsru.co.il публиковал статью, посвященную Наталье Касаротти. Беседовала с ней Елена Пепел.

Из архива семьи Касаротти