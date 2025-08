Умерла известная американская певица Дженни Сили

В пятницу, 1 августа, в Хермитидже (штат Теннесси, США) в возрасте 85 лет умерла известная певица и актриса Дженни Сили, обладательница премии "Грэмми" за лучшее исполнение песен в стиле кантри. Об этом сообщает издание Deadline.

Дженни Сили родилась 6 июля 1940 года в Тайтусвилле (штат Пенсильвания, США). Она прославилась благодаря хиту в жанре кантри – синглу 1966 года "Don"t Touch Me", написанному Хэнком Кокраном. Эта песня принесла ей премию "Грэмми" за лучшее женское вокальное исполнение в стиле кантри.

Сили стала первой женщиной, которая регулярно вела культовое американское шоу Grand Ole Opry, посвященное кантри-музыке.

На протяжении своей карьеры Сили выпустила более двух десятков синглов, попавших в кантри-чарты Billboard, включая "Can I Sleep in Your Arms" и "Lucky Ladies". В 60-х и 70-х годах она выступала в дуэте с музыкальным партнером Джеком Грином, записав такие песни, как "Wish I Didn"t Have to Miss You".

На экране Сили появлялась в роли самой себя в романтической вестерн-драме "Honeysuckle Rose" (1980) режиссера Джерри Шатцберга, а также снялась вместе с Фэй Данауэй, Томом Скэрритом и Йеном Сомерхолдером в фильме "Changing Hearts" (2002). Она также играла на театральной сцене в мюзиклах "Лучший бордель в Техасе" (1988) и "Всегда, Пэтси Клайн" (2001), а также в постановке "Монологи вагины" в Нэшвилле в 2005 году.