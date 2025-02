Израильский музыкант стал обладателем "Грэмми" в одной из джазовых номинаций

Среди лауреатов премии "Грэмми", церемония вручения которой прошла в ночь вечером 2 февраля в Лос-Анджелесе, оказался израильский джазовый барабанщик Дэн Пугач. Ведомый им биг-бэнд получил статуэтку за альбом "Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence" в категории "лучший альбом для большого джазового ансамбля". Для Пугача это уже вторая "Грэмми", но первая – в качестве бэндлидера; год назад награду в номинации "лучший альбом вокального джаза" получила его жена Николь Зурейтис за пластинку "How Love Begins", в записи которой музыкант принял участие как барабанщик.

Дэн Пугач родился в 1983 году в Раанане, окончил музыкальную школу "Римон" в Рамат а-Шароне и три года отслужил в армии обороны Израиля в качестве барабанщика в ансамбле Военно-воздушных сил. С 2006 года он живёт в США, где стал сначала бакалавром музыки в колледже Беркли, а затем и магистром в Городском колледже Нью-Йорка. Его первый альбом в качестве лидера нонета (ансамбля из девяти музыкантов) назывался "Plus One" и вышел в 2018 году; джазовая кавер-версия "Jolene" Долли Партон тогда принесла ему первую номинацию на "Грэмми".

Альбом "Bianca Reimagined", принесший Пугачу престижную награду, посвящен его второй страсти после джаза – собакам. Вместе с женой они занимаются разведением собак породы "питбуль". Увековеченная в заголовке пластинки Бьянка – любимый питбуль Пугача и Николь Зурейтис, живший в их семье с 2011 по 2018 год. Портрет Бьянки попал и на обложку альбома.