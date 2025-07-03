"Не тот свет" – спектакль, который нужен нам сегодня

Если вы помните, после локдауна были полные залы в кинотеатрах и театрах. То же происходит и сегодня – публика идет в театры, чтобы получить новые сильные впечатления.

Безусловно, лучше выбрать спектакль, который буквально прогремел совсем недавно. "Не тот свет", новейшая премьера театра "Гешер", совсем скоро будет показан в крупных городах Израиля.

Почему стоит остановить свой выбор именно на спектакле "Не тот свет":

Актерский состав. Ксения Раппопорт, любимица израильской публики, по мнению многих критиков, сыграла в этом спектакле одну из лучших ролей. Она заставляет зрителей смеяться и плакать, может быть изысканной, элегантной и нелепой одновременно. Генри Давид, один из ведущих актеров театра "Гешер", сыграл очень сильно. "Искусственный интеллект" в его исполнении может быть внимательным, трогательным и даже чувственным.

Режиссура. Авдотья Смирнова – известный и признанный режиссер. Не в первый раз она работает с Ксенией Раппопорт – актриса сыграла главную роль в успешном фильме "Два дня". "Не тот свет" – первая работа Авдотьи Смирновой в театре. И, по общему признанию, это очень впечатляющая постановка.

Пьеса. Безусловно, классика есть классика. Но новую пьесу зрители смотрят с особенным чувством. Пьеса "Не тот свет" написана Авдотьей Смирновой в соавторстве с известным драматургом Мариной Степновой. Есть здесь яркие диалоги и интересные повороты сюжета. Есть все для того, чтобы зритель, забыв об повседневности, следил за происходящим на сцене.

Разве это не то, что нам нужно сегодня? Погрузиться в историю, которую нам показывают на сцене талантливые актеры.

Спектакль на русском языке с титрами на иврите.

Совсем скоро, 25 июля, спектакль пройдет в Беэр Шеве, Ашдоде, Хайфе, Петах Тикве, Ришон ле Ционе.

Если позаботиться о билетах прямо сейчас, именно Вы станете первыми зрителем одного из самых сенсационных обсуждаемых спектаклей сезона. Организатор гастролей спектакля "Не тот свет" – Cruise international и Марат Лис.

Заказ билетов – тел. 03-6960990 или на сайте.

· 25 июля – Беэр Шева, Центр Сценических искусств, 20.30

· 26 июля – Ашдод, Центр сценических искусств, 21.30

· 27 июля – Хайфа, Аудиториум, 20.30

· 28 июля – Петах Тиква, Гехаль а-Тарбут, 20.30

· 30 июля – Ришон ле Цион, Гехаль а-Тарбут, 20.30