Неделя в кино: "Minecraft в кино " – необязательная и обаятельная экранизация для геймеров

В мировой прокат вышла экранизация культовой игры Minecraft, которую ругают критики и которой прочат серьезные сборы в первый уик-энд (65-70 млн.долларов в США и 130 в мире). Казалось бы, данные противоречивы, а на самом деле – нет. При всего 53% положительных отзывов на Rotten Tomatoes создается впечатление, что фильм ужасен. Но целевая аудитория этой ленты не читает критиков и как минимум на десять лет младше самого юного из них. Поэтому кассовые ожидания гораздо выше, чем процент положительных отзывов профессионалов от кино. На фильм обязательно пойдут фанаты игры, а их, если судить только по проданным копиям Minecraft-a на всех платформах, более 300 миллионов. Изобретение студии-разработчика Mojang является самой продаваемой игрой в мире. Причем огромная часть поклонников игры – дети, у фильма возрастное ограничение 12+, а геймеры помладше допускаются в зал только в сопровождении взрослого. То есть у картины действительно огромный кассовый потенциал, который очень качественно разогрет анонсами и трейлерами. Когда главный герой ленты (и игры) в фильме представляется -- "I am Steve" – зал, точно попадая в интонацию, произносит это вместе с ним, захлебываясь восторгом. Поскольку я в Minecraft никогда не играла, пришлось требовать пояснений у девятилетнего сына. Оказалось, что Стив в игре вообще не разговаривает, а популярное среди юных фанатов "I am Steve" из трейлера фильма уже несколько месяцев попадается им в рилзах и прочих тик-токах. Так что они появления Джека Блэка с этим ставшим мэмом приветствием ждали так же, как мы когда-то хором орали I'll be back, пересматривая "Терминатора". В общем если вас напугал сериал "Переходный возраст", и вы не знаете, как подступиться к своему отпрыску, который часами что-то строит из квадратных блоков в Minecraft-e, сходить с ним на этот фильм – отличное решение. Ребенок будет счастлив объяснить вам непонятные нюансы вселенной любимой игры, а вам станет немного понятнее, чем он живет. И, может быть, менее страшно.

Итак, главный герой фильма – Стив, которого в детстве манил мир шахт и Minecraft-а, а потом затянула взрослая рутина. Погибая от скуки в офисе, он вспоминает, что когда-то мечтал придумывать и строить, бросает все, бежит к ближайшей шахте, прорывается внутрь в обход злобного деда, не пускавшего его сюда маленьким, и обнаруживает портал в мир своей мечты. ""Minecraft в кино" неслучайно обвиняют в неоригинальности сюжетных ходов. Мотив взрослого, который забыл, что когда-то умел летать, регулярно появляется в детских фильмах. Еще в 1991 году Стивен Спилберг переосмыслил сюжет знаменитой сказки о Питере Пэне в фильме "Капитан Крюк" – его главный герой, адвокат Питер Бэннинг, так занят своими взрослыми делами, что опаздывает на важный матч своего сына, и мало уделяет внимания дочери. И только когда их похитят, он вдруг вспомнит, что на самом деле, он – Питер Пэн, который умеет мечтать. На желании спрятаться от жуткого мира реальности построена великолепная мрачная сказка Гильермо дель Торо "Лабиринт Фавна", о мечте укрыться от войны и культовая фэнтези-серия Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии". Мир фантазии, в котором можно подружиться с животными, прокатиться на драконе, построить себе замок – это и есть Minecraft. Сюжет игры не такой уж богатый – нужно выполнить вполне линейную миссию. Говорят, есть даже соревнование, в котором игроки на скорость проходят весь сценарий. Настоящая привлекательность культовой вселенной не в этом. Здесь можно существовать бесконечно долго – строить любые миры, насколько хватит фантазии, подружиться с волком и практически прокатиться на луне, как пелось в любимой советской детской песне. Пиксельная, на первый взгляд примитивная графика не отталкивает, а восхищает фанатов. Из этих кубиков может получиться что угодно – алмазный меч, который рубит головы зомби, или очаровательная панда.

Через портал в шахте Стив прыгает в этот мир, в котором он абсолютно свободен – он строит себе разные дома (даже дом из блоков с розовой овечьей шерстью, и над ним никто не посмеется), парк развлечений, приручает волка, и тот становится его лучшим другом. Он совсем не тоскует по изнурительной и рутинной реальности (думаю, в нынешней действительности любой взрослый предпочел бы пиксельный розовый домик и квадратноголового волка в друзьях). Но фильму нужно было куда-то развиваться, поэтому Стив проваливается в портал в ад вместе со своим верным другом. Ад есть и в игре – через него нужно пройти, чтобы выполнить миссию. Здесь живут пиглины, как и в игре, но, в отличие от игры, это не просто случайно попадающиеся агрессивные квадратноголовые свиньи, а целая армия под предводительством злой ведьмы Малгоши. Здесь авторы сценария решили поиронизировать над культовым конкурсом "America Got Talent", а заодно подхватить модный нынче в Голливуде тренд – каждый сегодняшний злодей когда-то был милым, беззащитным ребенком, мечты которого разбились о безжалостный мир взрослых. Вот и Малгоша обозлилась на мир Стива за то, что там еще можно мечтать. Дальше в битве за креатив к Стиву присоединится еще четыре неудачника из реальности – юный изобретатель Генри (Себастьян Юджин Хэнсен) и его старшая сестра Натали (звезда "Уэнздей" Эмма Майерс), агент по недвижимости Дон (Даниэль Брукс) и, наконец, кидалт в стиле 80-х Гаррет "Мусорщик" Гаррисон (Джейсон Момоа). Дуэт Джека Блэка и Момоа критики уже назвали одной из самых больших удач картины. Оба актера изящно балансируют на грани абсурдистской комедии и пародии на все мужские стереотипы сразу.

Приключения героев нельзя назвать очень изобретательными – над сценарием фильма работали сразу шесть сценаристов, и иногда возникает ощущение, что они собирали его из кубиков собственного воображения, как игроки-новички (говорят, это называется нубы) свои первые домики в Minecraft-е. Однако, как ни удивительно, эти сюжетные нескладности идеально соответствуют самому духу игры – необязательность, легкость, обратимость всего, что есть в мире Minecraft-a. Едва построив великолепный замок, его можно так же легко разрушить или перестроить заново. Зомби, криперы, гигантские пауки, скелеты и эндермены хоть и задуманы как угроза игроку, в пиксельном, условном изображении нелепы и нисколько не пугают. Так и в фильме угрозы условны, злодеи смешны и нелепы, битвы исполнены пародийного пафоса, а главные герои хоть и заговаривают порой о серьезном, игриво обходят все пиксельные препятствия. Получилась абсолютно ненавязчивая фантазия на тему культовой игры, которая обязательно разойдется на мэмы (отчасти уже разошлась) и наверняка принесет студии Warner Bros. хорошую кассу.

Обзор подготовила Алина Ребель