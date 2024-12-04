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Культура

Дуду Таса прокомментировал атаки Роджера Уотерса на него и музыкантов Radiohead

Антисемитизм
Музыканты
время публикации: 04 декабря 2024 г., 13:18 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 13:44
Израильский певец и мультиинструменталист Дуду Таса
Avshalom Sassoni/Flash90

Израильский певец и мультиинструменталист Дуду Таса опубликовал в своём инстаграме открытое обращение к Роджеру Уотерсу, экс-участнику группы Pink Floyd, известному своими антисемитскими высказываниями и поддержкой движения BDS, выступающего среди прочего за культурный бойкот Израиля.

Адресатами критики Уотерса неоднократно становились европейские и американские музыканты, выступающие в Израиле и сотрудничающие с израильскими артистами – очередным гневным критическим спичем он разразился после того, как в июне 2024 года в Тель-Авиве побывал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд и в числе прочего выступил в клубе "Барби" вместе с Дуду Тасой в рамках их совместного проекта "Jarak Qaribak". Несколько дней назад Уотерс вновь напустился на Гринвуда и Йорка, а также обвинил Израиль в геноциде в подкасте "The Empire Files".

"Дорогой Роджер, – написал Таса на иврите и английском языке, – не устал ли ты от навязчивой идеи по поводу одних и тех же музыкантов, которые пытаются сделать мир лучше? Отпусти её. Твоя замечательная музыка вдохновила целое поколение. А весь этот шум не достигает ничего. Музыка – вот что по-настоящему важно. Понимаешь?".

К своему обращению Дуду Таса приложил скриншоты материалов Rolling Stone и New Musical Express о совместном проекте с Джонни Гринвудом и о концерте, состоявшемся в "Барби". Пост собрал более трех тысяч лайков от пользователей инстаграм.

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