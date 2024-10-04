На 91-м году жизни умерла художник-аниматор "Союзмультфильма" Марина Восканьянц, сообщил шеф-редактор студии Сергей Капков.

С 1945 по 1951 год занималась в изостудии Московского Центрального Дворца пионеров. В 1952 году получила первую премию (удостоена золотой медали президентом Индии) за участие в международной выставке детского рисунка в Дели.

В 1955 году окончила Московскую центральную художественную школу.

В 1956-1958 году училась на курсах художников-мультипликаторов при "Союзмультфильме", где занималась у Ф. Хитрука, Р. Давыдова, П. Саркисяна, Л. Мильчина.

С 1959 по 1991 год – один из ведущих художников-мультипликаторов на киностудии "Союзмультфильм". За 32 года работы на "Союзмультфильме" её приглашали работать на своих фильмах практически все классики времён "Золотого века" советской мультипликации: Лев Атаманов, Владимир Полковников, Роман Качанов, Фёдор Хитрук, Эдуард Назаров и многие другие.

Марина Восканьянц работала над такими мультфильмами, как "Трое из Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Дюймовочка" и другие. Ее "визиткой" был танец Маши с метлой вокруг новогодней ёлки в картине Бориса Степанцева "Щелкунчик".