Международная ассоциация документалистов "отменила" фильм о резне 7 октября

Международная ассоциация документалистов (IDA), которая занимается продвижением документального кино, расторгла контракт с продюсерами фильма "Мы снова будем танцевать", который рассказывает о резне на фестивале Nova 7 октября 2023 года. Договор был расторгнут в одностороннем порядке на фоне продвижения картины в длинный список претендентов на премию Американской киноакадемии "Оскар". В телекомпании HOT, которая отвечает за фильм, предполагают, что расторжение контракта произошло по политическим причинам.

О произошедшем сообщила продюсерская компания SIPUR, которая занимается продвижением фильма, на своей странице в социальной сети Instagram. "Наш фильм "Мы снова будем танцевать" отменили. В прямом смысле этого слова, – говорится в посте компании. – IDA позволила одному из своих сотрудников, не скрывающему своего антисемитизма, остановить продвижение нашего неполитического фильма в длинном списке премии "Оскар".

Продюсеры поясняют, что в рамках соглашения ассоциация должна была включить фильм "Мы будем танцевать" в свою рассылку продвигаемых фильмов, но не выполнила свои обязательства. Услуги ассоциации были полностью оплачены. По словам гендиректора компании SIPUR Эмилио Шинкара, в решении разорвать контракт по фильму "Мы снова будем танцевать" принимал участие один из членов ассоциации, который до этого выступал с пропалестинскими и антиизраильскими заявлениями.

В комментарии газете "Гаарец" режиссер фильма Ярив Мозер отмечает, что действия IDA "выглядят очевидно антисемитским решением". "Они расторгли контракт в одностороннем порядке, а это совсем не обычное явление, – говорит режиссер. – Для организации, чей девиз предоставлять платформу для разных голосов авторов документального кино, отказ от сотрудничества в продвижении израильского фильма, рассказывающего о 7 октября, выглядит определенно антиизраильским".

В Ассоциации документалистов однако отвергают обвинения израильской стороны. Представители IDA утверждают, что не выполнили свои обязательства из-за высокого спроса на публикации рекламных материалов в преддверии объявления короткого списка номинантов премии "Оскар". "IDA предложили команде фильма "Мы снова будем танцевать" альтернативные даты рассылки в качестве компенсации и не выставили счет за первую рекламу, – цитирует ассоциацию "Гаарец". – Однако команда фильма пытается получить бесплатное продвижение, ложно обвиняя IDA в антисемитизме".