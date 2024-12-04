Фильм Рои Асафа получил приз на кинофестивале в Аргентине

Дебютная лента израильского актера Рои Асафа "Кабаре без границ" ("Cabaret Total") удостоена почетного упоминания жюри фестиваля Мар-дель-Плата в Аргентине.

Фильм рассказывает историю вернувшегося с войны школьного учителя, который преподает театральное искусство и в свободное время играет в маленьком кабаре в своем городе. Слава к нему приходит после того, как записанное учеником видео, на котором Аси рассказывает об испытаниях на войне, становится виральным. Учителя уволят из школы, а он в ответ бросит вызов общественной косности в своих постановках в кабаре. Это первая режиссерская работа двукратного обладателя премии "Офир" в актерских номинациях Рои Асафа. Он же играет в картине главную роль.

Жюри фестиваля Мар-дель-Плата отметило, что фильм "Кабаре без границ" награжден за "умение деликатно и критически рассуждать на универсальные темы: свобода слова, культура отмены и критика институциональной власти, при этом сочетая элементы комедии дель арте с поэтическим нарративом". Кроме того, жюри фестиваля упоминает "безупречные" грим, операторскую работу и символизм фильма Асафа.

Израильская премьера "Кабаре без границ" состоится в рамках Хайфского кинофестиваля в январе 2025 года.