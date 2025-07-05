Актер Джулиан Макмэхон, сыгравший в сериале "Зачарованные", умер в возрасте 56 лет

Джулиан Макмэхон, игравший, в числе прочего, в сериалах "Части тела" и "Зачарованные" умер в возрасте 56 лет. Он страдал онкологическим заболеванием.

Макмэхон известен ролью одного из двух главных героев в сериале "Части тела" (Nip/Tuck), который выходил в 2003-2010 году. Шесть сезонов сериала были номинированы в общей сложности на 18 премий "Эмми".

Также Макмэхон также играл доктора Дума в фильме "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера" (2007 год) с Крисом Эвансом и Джессикой Альбой. Несколько сезонов он появлялся в сериале "Зачарованные" в роли Коула Тернера, напоминает "Медуза".