Умер звезда фильмов Квентина Тарантино

Голливудский актёр Майкл Мэдсен скончался на 68-м году жизни. Как сообщает NBC Los Angeles, его обнаружили без сознания в четверг рано утром в его доме в Малибу.

Полиция прибыла в дом в округе Лос-Анджелес после звонка на номер 911 и обнаружила Мэдсена мертвым. По данным шерифа, признаки насильственной смерти отсутствуют, предполагается, что причиной стали естественные факторы. Менеджер актёра Рон Смит заявил, что Майкл Мэдсен умер от остановки сердца.

По словам агентов актера, в последние два года он работал в независимом кино. Среди фильмов с его участием, которые только должны появиться на экранах, "Resurrection Road", "Concessions" и "Cookbook for Southern Housewives". Он также недавно завершил работу над автобиографической книгой "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

За сорокалетнюю карьеру Мэдсен снялся в десятках фильмов. Он прославился ролями в картинах "Убить Билла", "Бешеные псы", "Тельма и Луиза", "Донни Браско" и многих других.