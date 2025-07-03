x
03 июля 2025
|
последняя новость: 22:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2025
|
03 июля 2025
|
последняя новость: 22:18
03 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Умер звезда фильмов Квентина Тарантино

Звезды
время публикации: 03 июля 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 20:55
Умер звезда фильмов Квентина Тарантино
Chris Pizzello/Invision/AP, File

Голливудский актёр Майкл Мэдсен скончался на 68-м году жизни. Как сообщает NBC Los Angeles, его обнаружили без сознания в четверг рано утром в его доме в Малибу.

Полиция прибыла в дом в округе Лос-Анджелес после звонка на номер 911 и обнаружила Мэдсена мертвым. По данным шерифа, признаки насильственной смерти отсутствуют, предполагается, что причиной стали естественные факторы. Менеджер актёра Рон Смит заявил, что Майкл Мэдсен умер от остановки сердца.

По словам агентов актера, в последние два года он работал в независимом кино. Среди фильмов с его участием, которые только должны появиться на экранах, "Resurrection Road", "Concessions" и "Cookbook for Southern Housewives". Он также недавно завершил работу над автобиографической книгой "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

За сорокалетнюю карьеру Мэдсен снялся в десятках фильмов. Он прославился ролями в картинах "Убить Билла", "Бешеные псы", "Тельма и Луиза", "Донни Браско" и многих других.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 02 апреля 2025

Квентин Тарантино написал сценарий спин-оффа "Однажды в Голливуде" для Дэвида Финчера