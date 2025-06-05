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Культура

"У меня нет другой страны": новый клип по военным фотографиям

время публикации: 05 июня 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 15:00
"У меня нет другой страны": новый клип по военным фотографиям
The Pitches

Израильский женский акапелла-клуб The Pitches представляет клип на самую известную израильскую песню – "אין לי ארץ אחרת". В клипе использованы снимки фотографа Александра Ханина.

"Видео-клип объединяет восемь женских голосов, звучащих без музыкального сопровождения, с документальными снимками войны. Клип подготовлен специально для персональной выставки Александра Ханина "Война. Вид изнутри", которая откроется 9 июня в Петах-Тикве. Частью экспозиции является медиацентр, где посетители смогут увидеть и услышать новый клип The Pitches", – рассказывает Жуля Холмбер.

Автор фотографий Александр Ханин репатриировался 34 года назад и работал в хайтеке. После серьезной травмы в ДТП увлекся фотографией и стал документировать культурную жизнь Израиля. С октября 2023 года он ведет фотолетопись военных событий – снимал в разрушенных поселках юга, на месте проведения фестиваля Nova и на севере Израиля.

The Pitches – коллектив из восьми подруг под руководством Жули Холмбер, которые исполняют песни исключительно голосом, без инструментов. Участницы создают акапелла-версии знаменитых композиций, а с начала войны поют только на иврите.

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