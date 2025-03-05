Джесси Айзенберг получил польское гражданство после успеха фильма "Настоящая боль"

Актер и режиссер Джесси Айзенберг получил польский паспорт из рук президента Польши Анджея Дуды на торжественной церемонии в Нью-Йорке. Фильм Айзенберга "Настоящая боль", который получил премию "Оскар" в категории лучшая роль второго плана (Кирану Калкину), основан на личной истории актера. Идея картины появилась у Айзенберга в 2019 году после смерти его двоюродной бабушки, польской еврейки, которая в 1938 смогла выбраться из Польши и перебраться в США. Получая паспорт из рук президента Анджея Дуды, Айзенберг признался, что "невероятно польщен" и считает это "первым шагом своей семьи к восстановлению связи с этой прекрасной страной".

"Когда мы снимали этот фильм в Польше, я ходил по улицам и начинал немного привыкать к стране, мне пришла в голову очевидная мысль: моя семья жила в этом месте гораздо дольше, чем в Нью-Йорке, – a href="https://x.com/RadioRAMPA/status/1897088134912868484?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1897088134912868484%7Ctwgr%5E8d7592487a57b717bec69ea97dbcc628ae014984%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2025%2Ffilm%2Fglobal%2Fjesse-eisenberg-gets-polish-citizenship-a-real-pain-oscar-win-1236327991%2F" target="_blank">сказал Айзенберг на торжественной церемонии получения польского паспорта. – И, конечно, та история закончилась трагично, но в дополнение к той трагедии была и еще одна: моя семья больше не чувствовала никакой связи с Польшей. И это меня огорчило и убедило, что я действительно должен попытаться восстановить связь, насколько это возможно".

Айзенберг подал документы на получение польского гражданства в мае прошлого года, поскольку соответствует официальному критерию: паспорт Польши может получить каждый, у кого есть прямые предки, родившиеся в стране или проживавшие там после 1920 года. В интервью польскому изданию Głos Wielkopolski он признавался, что его очень огорчает прервавшаяся связь между поляками и евреями. "Моя семья отсюда, семья моей жены отсюда, – говорил он. – Польша заставила меня почувствовать настоящую связь с чем-то исторически большим, что я сам".