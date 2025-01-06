"Золотой глобус 2025": триумф фильмов о Холокосте

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премией Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус", в жюри которой около 90 журналистов. "Золотой глобус" считается неофициальным прогнозом на "Оскар" – иногда Американская киноакадемия следует решениям жюри "Глобуса", а иногда наоборот выбирает своими призерами тех, кому "Золотой глобус" не достался. Интрига сохраняется до марта, когда пройдет главная кинопремия года, а пока подведем итоги сегодняшней церемонии.

"Золотой глобус" 2024 года. Полный список лауреатов

Главным триумфатором "Золотого глобуса" этого года стала монументальная лента Брэйди Корбета "Бруталист" с Эдриеном Броуди в роли выжившего в Холокосте архитектора из Венгрии, который перебирается в Америку, чтобы заново построить свою жизнь. Лента идет три с половиной часа с антрактом, она уже получила Серебряного льва Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Критики ставили на то, что "Бруталист" будет одним из главных претендентов на "Оскар", а он неожиданно стал триумфатором "Золотого глобуса", взяв премии в трех ведущих номинациях – "Лучшая драма", "Лучшая режиссура" (Брэйди Корбет), "Лучший актер в драматическом фильме" (Эдриен Броуди). Поднявшись на сцену, Броуди поблагодарил своих родителей – тоже эмигрантов из Восточной Европы, как и его герой. Это уже вторая награда Броуди за роль в фильме о Холокосте – в 2003 году он стал самым молодым лауреатом премии "Оскар" в категории "Главная мужская роль" за работу в картине "Пианист" Романа Полански.

Еще одна лента о Холокосте, которая была отмечена в нескольких номинациях, но получила "Золотой глобус" лишь в одной, – "Настоящая боль" Джесси Айзенберга. Это история о двух американцах еврейского происхождения, бабушка которых когда-то спаслась из захваченной нацистами Польши. Кузены Дэвид (Айзенберг) и Бенджи (Киран Калкин) отправляются в организованный тур по местам уничтожения евреев, чтобы отдать дань памяти любимой бабушке. Но если Дэвид старательно несет груз внука выживших, то Бенджи – настоящий кидалт, непредсказуемый, одаренный, но так и не реализовавший свои таланты. Роль обаятельного и отчаянно несчастного Бенджи стала настоящим актерским триумфом Кирана Калкина, что и отметили жюри "Золотого глобуса", наградив его в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Победа Калкина стала большим разочарованием для поклонников российского актера Юры Борисова, который участвовал в той же номинации за роль в картине Шона Бэйкера "Анора". Команда "Аноры" вообще ушла с премии ни с чем: несмотря на пять номинаций, фильму не досталось ни одной статуэтки.

Лидером по количеству премий стала лента Жака Одияра "Эмилия Перес" – криминальный мюзикл, рассказывающий историю наркобарона, который решил сменить пол и замолить грехи. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где он получил приз жюри, а актерский ансамбль картины был коллективно отмечен в номинации "Лучшая женская роль". Жюри "Золотого глобуса" оказалось более щедрым: картина получила сразу четыре премии – в категориях "Лучший фильм: комедия или мюзикл", "Лучшая лента на иностранном языке" (Одияр снял свой фильм на испанском), "Лучшая актриса второго плана" (Зои Салдана) и "Лучшая песня" ("Эль маль").

Приятным сюрпризом стала победа анимационной ленты латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток", которая соревновалась с самым кассовым фильмом 2024 года "Головоломка 2". Эта удивительно красивая анимационная лента без слов получает награды всех фестивалей и премий, на которые попадает, и может по праву считаться главным художественным открытием года.

В телевизионных категориях наибольшее количество статуэток досталось сериалу "Сегун" (три награды – лучший драматический сериал, лучший актер и лучшая актриса), а вот среди мини-сериалов победило шоу "Олененок" Ричарда Гэдда, за роль в котором наградили и актрису Джессику Ганнинг. Две статуэтки достались и комедийному шоу "Хитрости" – оно было признано "Лучшим телесериалом в жанре комедия или мюзикл", а исполнительница главной роли в фильме признана лучшей актрисой.

Надо отметить, что жюри премии аккуратно распределило призы в номинациях. Не дав премию сериалу "Пингвин", отметили выдающуюся роль в этом шоу Колина Фаррелла. Неожиданностью для многих стала премия Джоди Фостер, сыгравшей главную роль в сериале "Настоящий детектив", который раскритиковали не только поклонники франшизы, но и ее создатель Ник Пиццолатто. Ничего не получила "Субстанция" Коралин Фаржа, но стала триумфом исполнительницы главной роли Деми Мур, которой досталась статуэтка в категории "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле", хотя, конечно, ни комедией, ни мюзиклом этот радикальный боди-хоррор не является. Мур призналась, что перед работой в "Субстанции" ей казалось, что ее карьера окончена, однако предложение Фаржи и удача картины вернула ее к жизни. Отметили и фильм "Конклав" с Райфом Файнсом в главной роли, которому прочили статуэтку. Файнс награду не получил, зато получил сценарист ленты Питер Строган, пусть даже сценарий не самая сильная сторона этого фильма. Второй год подряд "Золотой глобус" достается исполнителю главной роли в комедийном сериале "Медведь" Джереми Аллену Уайту. И это не считая двух "Эмми" и двух премий Гильдии актеров. И, наконец, кинопостановка бродвейского мюзикла "Злая. Часть первая" была награждена за кассовый успех – фильм, кстати, стал единственным не сиквелом в десятке самых кассовых фильмов 2024 года.

Обзор подготовила Алина Ребель