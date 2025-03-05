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Культура

Опубликован посмертный концертный альбом Корин Алаль

Музыканты
время публикации: 05 марта 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 17:34
Опубликован посмертный концертный альбом Корин Алаль
Moshe Shai/Flash90

В преддверии 70-летия выдающейся израильской певицы Корин Алаль в свет вышел концертный альбом с 14 песнями, сыгранными на её последних выступлениях. Алаль продолжала активно работать и после того, как у неё был диагностирован рак, – её финальный концерт состоялся в клубе "Барби" всего за месяц до смерти артистки в декабре 2024 года.

В многих последних концертах Корин Алаль принимали участие другие знаменитые израильские музыканты, по совместительству – её друзья. В альбом "הופעות אחרונות" вошли в том числе её сценические дуэты с многими из них: пластинка открывается песней "ארץ קטנה", исполненной вместе с Шломи Шабаном, в дальнейшем можно услышать "תן לי קצת ממך" в дуэте с Асафом Амдурским, "אי שם בלב" – с Эхудом Банаем, "אנטרקטיקה" – с Ногой Эрез, "זן נדיר" – с Рики Галь, а также другие хиты. Впрочем, песню, которая стала её визитной карточкой – "אין לי ארץ אחרת", "У меня нет другой страны", – Корин Алаль поёт одна (а точнее – вместе со зрителями, подпевающими хором каждому слову).

Музыкальным продюсером записи выступил Эран Цур, дуэт с которым также представлен в трек-листе. А завершается альбом композицией "שיר לשירה" в исполнении франко-израильской певицы и пианистки Орлики, поющей её на французском языке (в этой версии композиция получила название "Mon Petit Bout du Tout"). Французский был родным языком Алаль, родившейся в семье евреев из Туниса. Перевод "שיר לשירה" Орлика исполняла живьём на её похоронах.

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