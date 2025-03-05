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Культура

Музыканты, возражавшие против выбора песни на "Евровидении", пришли к согласию с "Кан"

Музыканты
"Евровидение-2025"
время публикации: 05 марта 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 17:01
Музыканты, возражавшие против выбора песни на "Евровидении", пришли к согласию с "Кан"
AP Photo/Sergey Ponomarev

Инициативная группа музыкантов, протестовавших против якобы непрозрачной процедуры выбора песни для израильской заявки на "Евровидение-2025", провела встречу с дирекцией вещателя – корпорации "Кан".

Со стороны музыкантов на ней присутствовали, в частности, продюсеры и авторы песен Рон Битон и Элад Трабелси, со стороны корпорации – её генеральный директор Голан Йохпаз.

По результатам встречи, как сообщает Ynet, музыканты отказались от идеи подать иск против корпорации "Кан" в Высший суд справедливости. По информации издания, они сформулировали свои претензии к механизму отбора композиций на конкурс и обратили внимание вещателя на изъяны, которые, по их мнению, есть в нём сегодня. В свою очередь, представители "Кан" представили свою позицию – но обещали прислушаться к замечаниям артистов в будущем.

Музыканты заявили, что с этого момента готовы перестать оспаривать законность процедуры (к этому процессу ранее подключился даже министр связи и пожелали Юваль Рафаэль удачи на конкурсе в Базеле.

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