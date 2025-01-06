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82-я церемония "Золотой глобус". Фоторепортаж

время публикации: 06 января 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 16:16

Фото: Associated Press

Вечером 5 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась 82-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Трансляцию вела телекомпания CBS.

В трех основных номинациях победила картина "Бруталист" Брэйди Корбета, повествующая о тридцати годах жизни Ласло Тота, венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Она получила "Золотой глобус" как лучший фильм года и за лучшую режиссуру, в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" победил Эдриен Броуди, сыгравший главную роль в этом фильме.

В четырех номинациях победил музыкальный комедийный фильм французского режиссёра Жака Одиара "Эмилия Перес".

Четыре "Золотых глобуса" достались телесериалу "Сёгун".

"Золотой глобус" 2024 года. Полный список лауреатов

Слева направо: Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Селена Гомес, Жак Одияр, Карла София Гаскон и Зои Салдана
Слева направо: Мона Фастволд, Ада Корбет и Брэди Корбет, победитель в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Бруталист»
Аня Тейлор-Джой
Джорджина Чепмен и Эдриан Броуди
Майли Сайрус
Келси Мерритт
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