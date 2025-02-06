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Культура

Группа Black Sabbath даст прощальный концерт в родном городе в оригинальном составе

Музыканты
время публикации: 06 февраля 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 17:54
Группа Black Sabbath даст прощальный концерт в родном городе в оригинальном составе
AP Photo/Ashley Landis

Гитарист Тони Айомми и Шарон Осборн, жена вокалиста Оззи Осборна, объявили о том, что 5 июля на футбольном стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме пройдёт финальный концерт легендарной британской рок-группы Black Sabbath.

Впервые за 20 лет музыканты выступят в оригинальном составе: Осборн – вокал, Айомми – гитара, Гизер Батлер – бас-гитара, Билл Уорд – ударные. Именно этот квартет собрался в Бирмингеме в 1968 году; как указывает BBC, первая репетиция Black Sabbath состоялась в доме культуры района Ньютаун, буквально за углом от "Вилла Парка".

Сто процентов средств, собранных от продажи билетов, будут отданы на благотворительность: среди получателей – детская больница Бирмингема, детский хоспис "Acorn", а также организация, занимающаяся помощью людям, которые страдают болезнью Паркинсона. Этот недуг постиг в том числе и 76-летнего Осборна – в комбинации с другими заболеваниями он не позволяет ему осуществлять постоянную концертную деятельность.

Музыкальным руководителем мероприятия назначен Том Морелло из группы Rage Against the Machine. По его плану, прощальный концерт Black Sabbath не должен стать просто выступлением знаменитой группы – вместо этого на стадионе в назначенный день пройдёт целый фестиваль хард-рока и хэви-метала, состав которого выглядит как энциклопедия тяжёлой гитарной музыки. Среди участников мероприятия – Metallica, Slayer, Anthrax, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Mastodon, а также Билли Корган из The Smashing Pumpkins, Фред Дерст из Limp Bizkit и многие другие.

Black Sabbath – одна из групп, фактически придумавших тяжёлый рок в конце 1960-х годов. В 2006 году ансамбль был принят в Зал славы Рок-н-ролла, а в 2019-м получил премию "Грэмми" по совокупности достижений за всю жизнь. Последний альбом Black Sabbath, "13", вышел в 2013 году.

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