Режиссер Майкл Уинтерботтом снимет фильм "Газа. Нулевой отсчет"

Британский режиссер Майкл Уинтерботтом приступил к съемкам документальной ленты "Газа. Нулевой год" о войне в секторе Газа. Об это сообщает журнал Screen. Cоавтором фильма стал постановщик Мохаммед Савваф, который уже работал ранее с Уинтерботтомом над картиной "Одиннадцать дней в мае". Картина рассказывала историю шестидесяти детей Газы, которые погибли от израильских авиаударов. В 2014 году Савваф получил награду "за противодействие сионистскому нарративу" и "за воздействие на европейское общественное мнение" от ХАМАСа. Отец Саввафа ранее входил в политбюро ХАМАСа, а сам Мухаммед на протяжении многих лет поддерживал атаки террористической группировки на Израиль и заявлял, что палестинцам принадлежит земля "от реки до моря". Во время работы над фильмом "Одиннадцать дней в мае" Уинтерботтом ни разу не побывал в Газе. Планирует ли британский режиссер побывать там сейчас, работая над новым проектом, неизвестно.

На этот раз Уинтерботтом и Савваф задумали художественный фильм. Главный герой новой ленты – 13-летний мальчик, который вместе с семьей выживает в разрушенном войной городе. Официальный пресс-релиз фильма утверждает, что в основу картины легла личная история Саввафа и его близких, которые живут в Газе во время войны.

Производством фильма занимаются британская продюсерская компания Уинтерботтома Revolution Films и расположенная в Газе Alef Multimedia, в портфолио которых пропагандистские фильмы и видеоролики, документальные ленты о жизни в Газе во время войны. Alef Multimedia также продюсировала "Одиннадцать дней в мае" Уинтерботтома и Саввафа в 2022 году.

Майкл Уинтерботтом – британский режиссер-документалист. Его фильм "В этом мире" завоевал главный приз Берлинского кинофестиваля в 2003 году. Это была история двух эмигрантов из Афганистана, которые направляются из Пакистана в Лондон.