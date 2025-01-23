Палестино-израильский фильм "Нет другой земли" вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм "Нет другой земли" израильтянина Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры из деревни в районе Масафер Ятта вошел в шорт-лист номинации "Лучший документальный фильм" Американской киноакадемии "Оскар". Фильм рассказывает о сопротивлении палестинских жителей решению израильских властей о превращении территорий, на которых они живут, в военную зону. Действие фильма заканчивается 8 октября 2023 года – в день после террористической атаки террористов ХАМАСа на Израиль. Однако авторы картины предпочли умолчать об этом, сделав акцент на столкновениях палестинцев с израильскими поселенцами.

Рекордсменом по количеству номинаций стала картина Жака Одияра "Эмилия Перес" с двенадцатью номинациями. На втором месте по количеству упоминаний – "Бруталист" Брэйди Корбета, история венгерского еврея Ласло Тота, который спасся от нацистов и перебрался в Америку, и экранизация бродвейской постановки "Злая: Сказка о ведьме Запада" с десятью номинациями. Третье место разделили фильмы "Конклав" и "Боб Дилан: никому не известный" – у каждого из них по восемь номинаций.

Полный список номинантов:

Лучший фильм

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я всё ещё здесь"

"Мальчишки из "Никеля"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший режиссёр

Шон Бэйкер – "Анора"

Брэйди Корбет – "Бруталист"

Джеймс Мэнголд – "Боб Дилан: Никому не известный"

Жак Одиар – "Эмилия Перес"

Корали Фаржа – "Cубстанция"

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди – "Бруталист"

Тимоти Шаламе – "Боб Дилан: Никому не известный"

Колман Доминго – "Синг-синг"

Рэйф Файнс – "Конклав"

Себастьян Стэн – "Ученик"

Лучшая женская роль

Синтия Эриво – "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Карла Гаскон – "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон – "Анора"

Деми Мур – "Субстанция"

Фернанда Торрес – "Я всё ещё здесь"

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов – "Анора"

Киран Калкин – "Настоящая боль"

Эдвард Нортон – "Боб Дилан: Никому не известный"

Гай Пирс – "Бруталист"

Джереми Стронг – "Ученик"

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро – "Боб Дилан: Никому не известный"

Ариана Гранде – "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Фелисити Джонс – "Бруталист"

Изабелла Росселлини – "Конклав"

Зои Солдана – "Эмилия Перес"

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-Синг"

Лучшие визуальные эффекты

"Чужой: Ромул"

"Быть лучше: История Робби Уильямса"

"Дюна 2"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший звук

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Дюна 2"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший короткометражный фильм

"Залог"

"Ануя"

"Я не робот"

"Последний рейнджер"

"Человек, который не мог молчать"

Лучший дизайн

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна 2"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший дизайн костюмов

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая оригинальная песня

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший саундтрек

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший грим и причёски

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферату"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший фильм на иностранном языке

"Я всё ещё здесь" – Бразилия

"Девушка с иглой" – Дания

"Эмилия Перес" – Франция

"Семя священного инжира" – Германия

"Поток" – Латвия

"Я всё ещё здесь"

Лучший монтаж

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший документальный фильм

"Дневники чёрного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Cаундтрек к государственному перевороту"

"Cахарный тростник"

Лучшая операторская работа

"Бруталист"

"Дюна 2"

"Эмилия Перес"

"Мария"

"Носферату"

"Дюна 2"

"Дюна 2"

Лучший мультфильм

"Поток"

"Головоломка 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"