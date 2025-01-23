Палестино-израильский фильм "Нет другой земли" вошел в шорт-лист "Оскара"
Фильм "Нет другой земли" израильтянина Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры из деревни в районе Масафер Ятта вошел в шорт-лист номинации "Лучший документальный фильм" Американской киноакадемии "Оскар". Фильм рассказывает о сопротивлении палестинских жителей решению израильских властей о превращении территорий, на которых они живут, в военную зону. Действие фильма заканчивается 8 октября 2023 года – в день после террористической атаки террористов ХАМАСа на Израиль. Однако авторы картины предпочли умолчать об этом, сделав акцент на столкновениях палестинцев с израильскими поселенцами.
Рекордсменом по количеству номинаций стала картина Жака Одияра "Эмилия Перес" с двенадцатью номинациями. На втором месте по количеству упоминаний – "Бруталист" Брэйди Корбета, история венгерского еврея Ласло Тота, который спасся от нацистов и перебрался в Америку, и экранизация бродвейской постановки "Злая: Сказка о ведьме Запада" с десятью номинациями. Третье место разделили фильмы "Конклав" и "Боб Дилан: никому не известный" – у каждого из них по восемь номинаций.
Полный список номинантов:
Лучший фильм
"Анора"
"Бруталист"
"Боб Дилан: Никому не известный"
"Конклав"
"Дюна: Часть вторая"
"Эмилия Перес"
"Я всё ещё здесь"
"Мальчишки из "Никеля"
"Субстанция"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший режиссёр
Шон Бэйкер – "Анора"
Брэйди Корбет – "Бруталист"
Джеймс Мэнголд – "Боб Дилан: Никому не известный"
Жак Одиар – "Эмилия Перес"
Корали Фаржа – "Cубстанция"
Лучшая мужская роль
Эдриан Броуди – "Бруталист"
Тимоти Шаламе – "Боб Дилан: Никому не известный"
Колман Доминго – "Синг-синг"
Рэйф Файнс – "Конклав"
Себастьян Стэн – "Ученик"
Лучшая женская роль
Синтия Эриво – "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Карла Гаскон – "Эмилия Перес"
Майки Мэдисон – "Анора"
Деми Мур – "Субстанция"
Фернанда Торрес – "Я всё ещё здесь"
Лучшая мужская роль второго плана
Юра Борисов – "Анора"
Киран Калкин – "Настоящая боль"
Эдвард Нортон – "Боб Дилан: Никому не известный"
Гай Пирс – "Бруталист"
Джереми Стронг – "Ученик"
Лучшая женская роль второго плана
Моника Барбаро – "Боб Дилан: Никому не известный"
Ариана Гранде – "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Фелисити Джонс – "Бруталист"
Изабелла Росселлини – "Конклав"
Зои Солдана – "Эмилия Перес"
Лучший оригинальный сценарий
"Анора"
"Бруталист"
"Настоящая боль"
"5 сентября"
"Субстанция"
Лучший адаптированный сценарий
"Боб Дилан: Никому не известный"
"Конклав"
"Эмилия Перес"
"Мальчишки из "Никеля"
"Синг-Синг"
Лучшие визуальные эффекты
"Чужой: Ромул"
"Быть лучше: История Робби Уильямса"
"Дюна 2"
"Планета обезьян: Новое царство"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший звук
"Боб Дилан: Никому не известный"
"Дюна 2"
"Эмилия Перес"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Дикий робот"
Лучший короткометражный фильм
"Залог"
"Ануя"
"Я не робот"
"Последний рейнджер"
"Человек, который не мог молчать"
Лучший дизайн
"Бруталист"
"Конклав"
"Дюна 2"
"Носферату"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший дизайн костюмов
"Боб Дилан: Никому не известный"
"Конклав"
"Гладиатор 2"
"Носферату"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая оригинальная песня
"Бруталист"
"Конклав"
"Эмилия Перес"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Дикий робот"
Лучший саундтрек
"Бруталист"
"Конклав"
"Эмилия Перес"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Дикий робот"
Лучший грим и причёски
"Другой человек"
"Эмилия Перес"
"Носферату"
"Субстанция"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший фильм на иностранном языке
"Я всё ещё здесь" – Бразилия
"Девушка с иглой" – Дания
"Эмилия Перес" – Франция
"Семя священного инжира" – Германия
"Поток" – Латвия
"Я всё ещё здесь"
Лучший монтаж
"Анора"
"Бруталист"
"Конклав"
"Эмилия Перес"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший документальный фильм
"Дневники чёрного ящика"
"Нет другой земли"
"Фарфоровая война"
"Cаундтрек к государственному перевороту"
"Cахарный тростник"
Лучшая операторская работа
"Бруталист"
"Дюна 2"
"Эмилия Перес"
"Мария"
"Носферату"
"Дюна 2"
"Дюна 2"
Лучший мультфильм
"Поток"
"Головоломка 2"
"Мемуары улитки"
"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
"Дикий робот"