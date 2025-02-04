СМИ: "голый" скандал на церемонии "Грэмми 2025" может обойтись Канье Уэсту в потерю $20 млн

После шокирующей "голой" выходки Канье Уэста и его супруги Бьянки Сенсори на церемонии вручения премии "Грэмми 2025" устроители концертов знаменитого рэпера в Токио могут объявить об их отмене, пишет Daily Mail.

"Грэмми 2025": триумфаторы и скандалисты. Фоторепортаж

Выступления Канье Уэста в Tokyo Dome должны были состояться в мае. По словам источника Daily Mail в Японии, инвесторы, спонсирующие его концерты в Токио, были крайне расстроены в связи со скандалом в Лос-Анджелесе. "Весьма вероятно, что они откажутся финансировать шоу", – заявил этот источник, отметивший, что Япония сейчас переживает "культурное пробуждение в отношении прав женщин", а то, что устроил Канье, "рассматривается как акт принуждения, что совершенно неприемлемо".

Если концерты в Токио будут отменены, по оценке Daily Mail, Канье Уэст недополучит около 20 миллионов долларов.

Отметим, что Daily Mail не пишет об окончательном решении отменить концерты Канье Уэста в Токио. Однако многие СМИ, цитируя это сообщение, заявляют, что выступления уже отменены.

Как сообщалось ранее, знаменитого рэпера Канье Уэста и его супругу Бьянку Сенсори попросили покинуть церемонию вручения премии "Грэмми 2025", поскольку они явились без приглашения. Но фурор Канье и Бьянка произвести успели. Сенсори явилась в шубке на голое тело, вернее – под шубой она была в прозрачном, почти невесомом платье, без нижнего белья. Выйдя на красную дорожку, жена Уэста сбросила шубку и предстала обнаженной перед десятками камер и почтенной публикой. При этом Бьянка поворачивалась, демонстрируя свое тело с разных ракурсов.

Вскоре после этого шоу служба безопасности настоятельно попросила пару покинуть церемонию, несмотря на то, что Уэст был номинирован в категории "Лучшая рэп-песня". Почему у пары не было официального приглашения, непонятно.

Так или иначе, по оценке СМИ, освещавших нынешнюю церемонию "Грэмми", выходка Бьянки Сенсори стала самым "цитируемым" событием этого мероприятия.

Сенсори и ранее не раз шокировала публику своими нарядами. Как, впрочем, и бывшая жена Канье Уэста – самый популярный блогер современности Ким Кардашьян.