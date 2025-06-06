Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за трюк в фильме

По данным Книги рекордов Гиннесса, Том Круз установил рекорд, став обладателем звания "самый огненный парашютный прыжок среди людей" – он совершил 16 таких прыжков.

Том Круз. Фотогалерея

По словам главного редактора Книги рекордов Гиннеса Крейга Глендея, Том не просто изображает героев в боевиках – он настоящий герой боевиков. Гендей утверждает, что секрет успеха Круза – в его стремлении к максимальной реалистичности и готовности выходить за пределы возможного для актера. Редактор также отметил, что считает за честь вручить Крузу новый рекордный титул, подчеркивающий его исключительное мужество.

Огненные прыжки были частью трюка, который Круз выполнил во время съемок "Миссия невыполнима: Финальная расплата" – восьмого фильма культовой франшизы, в которой он снимается с 1996 года.

В видео, опубликованном на официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures, Том Круз обсуждает детали трюка с координаторами. В этом видео Круз выполняет 16 последовательных прыжков с парашютом из вертолета, причем его парашют охвачен огнем, а на фоне звучит знаменитая музыка из "Миссии невыполнима".

Этот трюк – лишь одно из множества экстремальных достижений актера. Помимо эффектного появления на Олимпийских играх прошлым летом, Круз известен тем, что выполняет все трюки в своих фильмах самостоятельно.