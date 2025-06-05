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Культура

Скончался сооснователь группы "Аквариум" Джордж Гуницкий

Музыканты
время публикации: 05 июня 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 16:18
Скончался сооснователь группы "Аквариум" Джордж Гуницкий
Wikipedia.org. Фото: Алексей Балакин

В возрасте 71 года ушёл из жизни писатель, журналист и музыкант Анатолий "Джордж" Гуницкий. В историю советской рок-музыки он вошёл как сооснователь группы "Аквариум" – вместе с Борисом Гребенщиковым, учившимся на класс младше в той же ленинградской школе №429.

Гуницкий записал с ансамблем несколько магнитоальбомов, которые в официальной дискографии группы относятся к "доисторическому" периоду, в том числе "Искушение святого Аквариума" (1974). Чаще всего он выступал в качестве автора текстов песен – отдельные композиции на его стихи продолжали появляться у "Аквариума" и после того, как в 1975 году Гуницкий отошёл от постоянной музыкальной деятельности (в частности, сразу шесть песен, созданных в соавторстве с ним, вошли в 1981 году в альбом "Треугольник").

Кроме того, композиции с текстами Джорджа Гуницкого представлены в двух альбомах сборного проекта "Террариум": "Пятиугольный грех" (2000) и "3+8" (2015). В их записи участвовали не только Гребенщиков и другие музыканты "Аквариума", но и такие артисты, как Максим Леонидов, Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Леонид Фёдоров, Евгений Фёдоров, Александр Васильев и многие другие. Песня "Лабрадор/Гибралтар", спетая Бутусовым, приобрела дополнительную известность после того, как вошла в саундтрек кинофильма Алексея Балабанова "Брат-2".

Помимо этого, Джордж Гуницкий был членом совета Ленинградского рок-клуба, сотрудничал с самиздатовской прессой ("Рокси", "Костёр"), а также писал стихи в абсурдистской манере, прозу и театральные пьесы.

"Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", – написал в инстаграме Борис Гребенщиков.

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