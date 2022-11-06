Михаил Жванецкий в передаче "Детский недетский вопрос". Разговор, которого не было

Два года назад не стало Михаила Жванецкого. Сегодня мы представляем вам необычный выпуск передачи "Детский недетский вопрос".

Рассказывает Дмитрий Брикман: "Мы несколько раз пытались записать передачу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Жванецким, но, по разным причинам, сделать это не получилось. Но, как выяснилось, Михаил Михайлович, работая дежурным по стране в одноименной передаче, ответил практически на все детские вопросы, которые мы ему собирались задать. И тогда мы решили сделать то, что вы сейчас увидите".

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Идея и сценарий "виртуального разговора": Александр Гутницкий

Режиссёр монтажа: Константин Гаёхо

Автор и ведущий программы "Детский недетский вопрос": Дмитрий Брикман

Композитор: Вячеслав Ганелин

Операторы: Иван Якимов, Дмитрий Чацкий

Звукорежиссёр: Павел Коновалов

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Благодарим телекомпанию "Авторское телевидение" и лично Анатолия Григорьевича Малкина за разрешение использовать материалы передач "Дежурный по стране".

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Михаил Жванецкий. Краткая биография

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Родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семье. Его родители были врачами. Рос в Томашполе. Семья вернулась в Одессу из эвакуации после освобождения города в 1944 году. Михаил окончил 118-ю среднюю школу для мальчиков.

В 1956 году окончил ОИИМФ – Одесский институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъёмно-транспортного оборудования портов". Во время учёбы был комсоргом факультета механизации портов. После окончания ОИИМФа работал в Одесском порту вместе с Виктором Ильченко: Михаил – механиком по кранам, а Виктор – механиком по автопогрузчикам.

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В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре "Парнас-2", где выступали также Роман Карцев и Виктор Ильченко. В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр на должность заведующего литературной частью. Вместе со Жванецким Райкин поставил в 1969 году программу "Светофор", в которой впервые прозвучали миниатюры Жванецкого "Авас", "Дефицит", "Век техники".

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В период работы в театре Аркадия Райкина, творчески сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более трёхсот миниатюр и монологов.

Затем самостоятельно выступал в Одесской филармонии, потом в Московском театре "Эрмитаж", где приобрёл популярность.

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Являлся художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта.

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С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе "Простые вещи" на РТР. С апреля 2002 по декабрь 2019 года являлся постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране", оригинального формата на канале "Россия-1" (производство телекомпании АТВ).

Поставил пять спектаклей – "Птичий полёт" (1987), "Избранное" (1988), "Политическое кабаре" (1989), "Моя Одесса" (1994), "Престарелый сорванец" (1999)), написал 14 книг – "Встречи на улицах" (1980), "Год за два" (1987), "Моя Одесса" (1993), "Мой портфель" (2004), "Собрание произведений" в 5 томах (2001-2009) и др.

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В течение последних десятилетий Михаил Жванецкий был самым цитируемым и признанным сатириком, говорившим по-русски.

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Народный артист Украины (1999), Народный артист Российской Федерации (2012).

В октябре 2020 года принял решение закончить концертную деятельность по состоянию здоровья.

Умер 6 ноября 2020 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.