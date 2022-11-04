"Человек должен быть свободен от ненависти". Отец Илия в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал отец Илия (в миру Сандро Кавсадзе) – архимандрит в мужском монастыре при храме Светицховели (Мцхета, Грузия).

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Автор благодарит за эту встречу Николь и Александра Гратовски

Когда-то Сандро Кавсадзе был партийным функционером и чиновником. Секретарем Горийского райкома партии был назначен в 29-летнем возрасте. В 1977-1984 годах – замминистра внутренних дел Грузинской ССР. В 36 лет стал генерал-майором милиции (самым молодым в СССР). Затем возглавлял административный отдел ЦК Компартии Грузии, был главным государственным арбитром, был личным представителем Шеварднадзе в Абхазии и Цхинвали, провел 40 дней в плену у сторонников Гамсахурдии, занимал посты министра приватизации и председателя Комитета по защите прав человека, работал в структурах ООН. По возвращении в Грузию учредил частное юридическое бюро и занялся адвокатской практикой. В 2009 году, после кончины супруги, принял монашеский обет и ушел в Марткопский мужской монастырь. Через два года, по рекомендации Святейшего, был переведён в мужской монастырь Светицховели (Мцхета). Иеродиакон – иеромонах – игумен – архимандрит.

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Впервые звучит вопрос шестилетнего мальчика: "Как можно взятку считать преступлением, когда всем хорошо – и тем, кто дает, и тем, кто получает?" Отец Илия обстоятельно на него отвечает – и как бывший правоохранитель, и как священник.

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Ключевые в этом разговоре две фразы.

"Совесть и любовь – это Бог".

"Человек должен быть свободен от ненависти".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с отцом Илией

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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