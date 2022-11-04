adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 22°
Тель-Авив:
17 - 26°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.569 ₪ 3.482 ₪
Иерусалим:
12 - 22°
Тель-Авив:
17 - 26°
Эйлат:
19 - 29°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    "Человек должен быть свободен от ненависти". Отец Илия в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Д.Брикман
    Передача "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал отец Илия (в миру Сандро Кавсадзе) – архимандрит в мужском монастыре при храме Светицховели (Мцхета, Грузия).

    adv_11 m_ar_1

    Автор благодарит за эту встречу Николь и Александра Гратовски

    Когда-то Сандро Кавсадзе был партийным функционером и чиновником. Секретарем Горийского райкома партии был назначен в 29-летнем возрасте. В 1977-1984 годах – замминистра внутренних дел Грузинской ССР. В 36 лет стал генерал-майором милиции (самым молодым в СССР). Затем возглавлял административный отдел ЦК Компартии Грузии, был главным государственным арбитром, был личным представителем Шеварднадзе в Абхазии и Цхинвали, провел 40 дней в плену у сторонников Гамсахурдии, занимал посты министра приватизации и председателя Комитета по защите прав человека, работал в структурах ООН. По возвращении в Грузию учредил частное юридическое бюро и занялся адвокатской практикой. В 2009 году, после кончины супруги, принял монашеский обет и ушел в Марткопский мужской монастырь. Через два года, по рекомендации Святейшего, был переведён в мужской монастырь Светицховели (Мцхета). Иеродиакон – иеромонах – игумен – архимандрит.

    adv_12 incontent_1

    Впервые звучит вопрос шестилетнего мальчика: "Как можно взятку считать преступлением, когда всем хорошо – и тем, кто дает, и тем, кто получает?" Отец Илия обстоятельно на него отвечает – и как бывший правоохранитель, и как священник.

    adv_13 m_ar_2

    Ключевые в этом разговоре две фразы.
    "Совесть и любовь – это Бог".
    "Человек должен быть свободен от ненависти".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с отцом Илией

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_3

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    adv_16 incontent_3

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

    adv_17 m_ar_4

    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 7 Октября 2022
    "Совесть – это человеческий компас". Яков Векслер в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 16 Сентября 2022
    "Не делай то, что тебе противно". Дима Конрадт в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 2 Сентября 2022
    "Всю жизнь рассказываю байки фотоаппаратом". Сергей Максимишин в передаче "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 19 Августа 2022
    "Совесть умеет выпрямлять позвоночник". Чулпан Хаматова в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:43 Из-за нехватки 990 голосов восьмой мандат "Яадут а-Тора" стал шестым мандатом НДИ
    10:33 "Бруклин Нетс" отстранил Кайри Ирвинга на пять матчей за рекламу антисемитского фильма
    09:53 Глава "Гистадрута" посоветовал не пытаться назначить Бецалеля Смотрича министром финансов
    09:32 Итоги голосования на выборах в Кнессет 25-го созыва по городам
    08:59 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 254-й день войны
    07:32 Коронавирус в мире 4 ноября 2022 года: около 637 млн заразились, более 6,6 млн умерли. Статистика по странам
    06:57 ФБР предупредило о наличии угрозы синагогам Нью-Джерси
    06:10 Байден заявил в Калифорнии: "Мы освободим Тегеран"
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5