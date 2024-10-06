Корпорация Sony Music приобрела права на весь бэк-каталог группы Pink Floyd

Музыканты группы Pink Floyd продали права на свои песни, а также визуальные образы корпорации Sony Music. Financial Times утверждает, что сумма сделки составила около 400 миллионов долларов. В неё не вошли авторские права на конкретные песни, обладателями которых остаются их сочинители, однако вопросы публикации и исполнения композиций, а также их использования третьими лицами теперь будут в ведении концерна Sony, и то же самое касается прав на переиздания всех классических записей Pink Floyd. Журналисты указывают, что сделка, судя по всему, распространяется также на культовые дизайны релизов группы, включая обложки альбомов авторства Сторма Торгерсона и творческого коллектива Hipgnosis.

Pink Floyd – далеко не первые суперзвёзды, продающие права на бэк-каталог крупным корпорациям: только в 2024 году похожие сделки заключили представители Майкла Джексона, а также музыканты группы KISS. В случае с Pink Floyd достижение соглашения осложнялось напряжёнными отношениями между двумя основными авторами песен ансамбля, Дэвидом Гилмором и Роджером Уотерсом, а также политической позицией последнего. Уотерс известен своими резкими антиукраинскими и антиизраильскими заявлениями; по словам источников, знакомых с содержанием переговоров, его репутация отпугнула некоторых потенциальных покупателей каталога Pink Floyd. Ранее жена Дэвида Гилмора, Полли Сэмсон, назвала Уотерса "антисемитом до мозга костей", и Гилмор подписался под этими словами.

Некоторое время назад Гилмор также прокомментировал предстоящую продажу прав на песни Pink Floyd в интервью Rolling Stone. "С финансовой точки зрения мне это не нужно, – сказал он. – Но в последние годы [ведение дел вместе с Уотерсом] напоминает копание в помоях, и моя мечта – больше в этом не участвовать".