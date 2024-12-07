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Культура

Идан Амеди возвращается к концертной деятельности спустя год после ранения в Газе

Музыканты
время публикации: 07 декабря 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 14:33
Идан Амеди
Miriam Alster/Flash90

По сообщениям израильских СМИ, популярный израильский певец и актёр Идан Амеди планирует вернуться к полноценной концертной деятельности спустя год после тяжёлого ранения, полученного в боях в секторе Газы.

Представители артиста подтвердили, что в настоящее время обсуждается возможность организации двух концертов в Тель-Авиве и Иерусалиме в феврале 2025-го. Кроме того, перед выступлениями ожидается выход в свет нового альбома Амеди. Его название пока остаётся неизвестным, но из сторис в инстаграме менеджера музыканта поклонники узнали названия нескольких песен: в частности, "סופרמן", "אמא" и "חמש צולבות, שני רימונים".

Звезда сериала "Фауда", Амеди был призван из резерва в первые дни войны Израиля и ХАМАСа. 8 января 2024 года он был тяжело ранен в бою неподалёку от Аль-Бурейджи в секторе Газы. По словам артиста, он чудом сохранил зрение и слух. Начиная с лета, Амеди документировал в социальных сетях долгий и трудный процесс реабилитации.

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