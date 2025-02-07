Неделя в кино: Netflix теряет "Оскар", пропалестинские активисты и израильские зрители объединились

На этой неделе в медиапространстве разразилось сразу несколько отвратительных скандалов. Во-первых, рэпер Канье Уэст привел на церемонию вручения премии "Грэмми" голую жену. Во-вторых, оказалось, что звезда фильма Жака Одияра "Эмилия Перес" Карла София Гаскон, у которой были все шансы стать первой женщиной-трансгендером, получившей "Оскар", расистка со стажем. Ну и в-третьих, против писателя Нила Геймана был подан иск об изнасилованиях и торговле людьми. Все три события, казалось бы, никак не связаны между собой, но будут иметь серьезные последствия не только для их виновников, но и для всей индустрии развлечений. Начнем с кейса Канье Уэста, давно известного скандальным поведением, антисемитскими высказываниями и восхищением Гитлером. Рэпер появился на красной дорожке "Грэмми" с женой, моделью Бьянкой Сесари, которая скинула шубку и оказалась абсолютно голой. Судя по видеозаписям и фотографиями, Бьянка и сама была не в восторге от своего выходного наряда, потому что выглядела напуганной и очень напряженной. В сети появились слухи, что Уэст насильно заставил жену шокировать публику. Так или иначе, оба покинули церемонию сразу после своего шокирующего появления. Судя по всему, это событие на красной дорожке привлекло гораздо большее внимание прессы, чем победители премии. Чего, видимо, и добивался рэпер-скандалист. Несмотря на шум в прессе и очевидное нарушение правил Федеральной коммуникационной комиссии США, согласно которой обнаженные тела не должны попадать в телефир ("Грэмми" транслируется по телеканалу CBS), никаких легальных последствий у проступка рэпера и модели не будет. А вот финансовые, вероятно, да. Инвесторы концертов Уэста в Японии, куда он должен был отправиться в мае, подумывают разорвать с ним контракт на 20 миллионов долларов, поскольку в этой стране сейчас особое внимание уделяют уважительному отношению к женщинам. Сложнее придется в ближайшее время стриминговой платформе Netflix. Гиганту приходится иметь дело сразу с двумя репутационными кризисами. Сначала восемь женщин обвинили автора одно из проектов Netflix, сериала "Песочный человек", писателя-фантаста Нила Геймана в жестоких изнасилованиях. Гейман все отрицает, утверждая, что хоть и вступал в отношения с женщинами, все было по взаимному согласию. Правда, бывшая няня его детей Скарлетт Павлович не просто отрицает добровольность отношений с Гейманом, но и утверждает, что жена писателя Аманда Палмер нанимала ее, зная, что в служебные обязанности няни будут входить не только занятия с детьми. Иск о принуждении к жестокому сексу и торговле людьми предъявлен обоим супругам. Netflix заявил, что сериал "Песочный человек" по сценарию Геймана не будет продлен на третий сезон. И тут разразился еще один скандал с фильмом, за прокатные права на который Netflix бился на Каннском кинофестивале и – тогда казалось – одержал победу, получив право представлять фильм по всему миру и на премии "Оскар". "Эмилия Перес" Жака Одияра – история кровавого наркобарона, который сменил пол и из монстра превратился в добрейшую тетушку Эмилию. Картина стала бесконечным источником головной боли для Netflix. Сначала фильм разделил зрителей на однозначных фанатов этого криминального мюзикла и непримиримых противников. Дальше его показали в Мексике, где происходит действие картины, и там пришли в ярость, обвинив Одияра в стереотипизации мексиканской культуры и примитивизации проблемы наркокартелей. А представители ЛГБТ сообщества заявили, что у Одияра примитивное представление о трансгендерах. Потом все стало совсем плохо, потому что в одном из интервью французский режиссер сказал, что "испанский – это язык скромных стран, развивающихся стран, бедных и мигрантов". Тут обиделись уже не только мексиканцы. Все эти обиды, правда, не помешали картине получить тринадцать номинаций на "Оскар". И Netflix готовился на этой неделе провести серию гламурных презентаций проекта в Голливуде. Однако злой рок продолжил преследовать картину – некая журналистка внимательно почитала посты исполнительницы главной роли, испанской актрисы Карлы Софии Гаскон и обнаружила там целую серию исламофобских заявлений, а также недвусмысленную реплику о том, что пора прекращать воевать всем миром с Гитлером, потому что у него было просто свое мнение по поводу евреев. Гаскон неловко извинилась, кажется, не особо раскаиваясь. В Netflix схватились за голову и попросили актрису не участвовать в промоушне фильма и не появляться на вечеринках в Голливуде, а Жак Одияр дал интервью, в котором посетовал, что Гаскон всех подставила, а его неправильно поняли. Вероятно, режиссер прав – у фильма 13 номинаций на "Оскар", среди которых в том числе номинация и самой Гаскон, и в связи со скандалом академики могут проголосовать против "Эмилии Перес" не только в ее номинации, но и в остальных. Но все эти скандалы выглядят вполне логичным продолжением фильма, в котором заложен ложный и примитивный посыл о том, что зло и агрессия – прерогатива мужчин, а став женщиной, даже кровавый убийца тут же осознает свои прошлые грехи и бросается все починить. Все это приправлено фальшивой сентиментальностью и красочной экзотизацией латиноамериканской действительности (Одияр снимал свой фильм в павильонах во Франции, чем тоже возмутил мексиканцев). Так что случайно всплывшие снобистские высказывания режиссера об испаноязычной культуре и расистские реплики Гаскон совершенно не удивляют. А вот как к этой истории отнесутся члены Амениканской киноакадемии, узнаем в марте.

"5 сентября" – теракт на Мюнхенской олимпиаде и журналистская этика

Пока же индустрия развлечений пытается разобраться с цунами скандалов, на экраны вышел фильм "5 сентября", который тоже вызвал протесты: пропалестинские активисты возмутились тем, что в нем палестинские террористы названы террористами, а израильтяне тем, что в фильме о теракте на Мюнхенской олимпиаде 1972 года так мало внимания уделено трагедии израильских заложников. Фильм швейцарского режиссера Тима Фельбаума действительно не о спортсменах израильской олимпийской сборной, которые погибли от рук палестинских террористов группировки "Черный сентябрь". В центре сюжета этой полуторачасовой драмы – спортивные журналисты американского канала ABC Sports, которые впервые в истории телевидения вели прямую трансляцию Олимпийских игр. Когда в Олимпийской деревне раздались выстрелы, следившие за соревнованиями телевизионщики поняли, что у них есть уникальная возможность в прямом эфире рассказать всему миру о разворачивающейся на их глазах трагедии. Вот только опыта ведения подобных репортажей ни у продюсеров, ни у журналистов нет. Зато есть журналистский азарт и адреналин, который подводит их в критические моменты.

Этот фильм действительно не о жертвах теракта. Смиксовав реальные архивные съемки, сделанные журналистами ABC, и их напряженные диалоги, Фельбаум своим фильмом обращается к проблеме, которая и сегодня остается одной из самых актуальных, увы. Герои его камерной, напряженной драмы пытаются на ходу, прямо на фоне разворачивающейся трагедии выработать принципы журналистской этики, которые за прошедшие с теракта в Мюнхене пятьдесят с лишним лет так и не сформулировало все мировое сообщество. Молодой продюсер Джеффри Мейсон (Джон Магаро) оказывается у пульта управления эфиром. Ему ясно, что у канала будут миллионные рейтинги, ведь никогда раньше телевидение не показывало захват заложников. Ухватится за историю и продюсер Рун Арледж (Питер Сарсгаард), который в драме теракта видит в первую очередь информационный повод. А вот для переводчицы, немки Марианны Гебхардт (звезда фильма "Учительская" Леони Бенеш) захват израильских заложников в Германии спустя всего несколько десятков лет после Холокоста станет личной драмой, новым гуманитарным провалом ее народа. В полтора часа этой очень камерной и очень напряженной драмы Фельбауму удалось уместить сразу многое – и трудные вопросы журналистской этики, и национальную травму и евреев, и немцев (неслучайно первым погибает израильский тренер, который за пару часов перед терактом говорит в интервью, как важна для израильтян эта возможность единения на олимпиаде), и огромную ответственность, которая лежит на плечах журналистов, забывающих о ней в погоне за сенсацией. Один из продюсеров этого фильма – звезда Голливуда Шон Пенн, постоянно разъезжающий по горячим точкам, взявший интервью в президента Украины Владимира Зеленского в первый день российского вторжения прямо под обстрелом, много помогающий тем, кто терпит бедствие в разных уголках планеты, автор документальных фильмов о мировых катастрофах. И, наверное, именно он сформулировал главный месседж этого фильма журналистам: "Не навреди".

Обзор подготовила Алина Ребель