"Ни дураков, ни подвигов". Быков-Стругацкие в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи вновь стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков – но на этот раз он говорил не за себя, а за Аркадия и Бориса Стругацких. Формат беседы: ведущий задает детские вопросы, Быков отвечает так, как, по его мнению, ответили бы Стругацкие.

По словам Быкова, ему "пришлось пожить Стругацкими, побыть Стругацкими довольно долго". Он написал повесть "Дуга" – продолжение "Далекой радуги", кроме того два произведения Стругацких входили в его университетский курс "Запрещенные книги" – "Пикник" и "Гадкие лебеди".

Отвечая на детский вопрос "Что такое совесть?", Дмитрий Быков, ссылаясь на философский роман Стругацких "Град обреченный", говорит так: "Совесть – это наставник. Который старше тебя, знает и понимает больше". А потом добавляет: "Совесть – это еще и моя связь с предыдущими поколениями. Это то, что судит меня от их имени".

Ответ на вопрос "Что такое честь?": "Честь – это кодекс, которого я не выбирал".

По мнению Быкова, для Бориса Стругацкого была важней совесть, для Аркадия Стругацкого – честь.

Восьмилетняя девочка спросила: "Кто такой хороший человек?" Быков-Стругацкие отвечает: "Это человек, который живёт, чтобы работать, а не человек, который работает, чтобы жить... Это человек, который не ограничен горизонтами человеческого".

"А как бы работала машина "Охоч" (определитель хорошего человека)?" – спрашивает ведущий. Быков считает, что для Стругацких хороший человек – это, прежде всего, профессионал.

Семилетняя девочка спросила: "А что еще может любой дурак?" "Стругацкие думали, что дурак способен на подвиг. Поэтому они не любили ни дураков, ни подвигов", – отвечает Быков.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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