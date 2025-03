Поросята, оставленные голодать в рамках скандальной художественной выставки в Дании, были украдены

Художник Марко Эваристти сообщил, что поросята, которые находились в состоянии голода в рамках скандальной художественной выставки в Дании, привлекшей внимание мировой общественности, были похищены.

Открытая на прошлой неделе инсталляция в Копенгагене, была направлена на привлечение внимания к страданиям, вызванным массовым производством мяса. Поросятам, которых держали без еды и воды, угрожала голодная смерть. Эваристти сообщил, что три поросенка , которых звали Люсия, Саймон и Бенджамин, похитили активисты, борющиеся за права животных. Художник рассказывает, что после кражи поросят, ему пришлось закрыть выставку. В среду полиция Копенгагена подтвердила, что получила информацию о похищении "свиней с выставки".

Выставка Эваристти "And Now You Care" представляла собой импровизированную клетку, сделанную из тележек для покупок, в которой находились три поросенка. Художник объяснил, что цель инсталляции – привлечь внимание к жестокости современной свиноводческой отрасли в Дании.

Группа по защите животных в Дании утверждает, что в свиноводческой отрасли свиноматки разводятся так, чтобы они могли рожать до 20 поросят за раз, но у них всего 14 сосков, из-за чего поросятам приходится бороться за молоко, что приводит к голоданию многих из них. Тем не менее, несколько организаций по защите прав животных выразили обеспокоенность по поводу выставки Эваристти, отметив, что, хотя они поддерживают усилия по повышению осведомленности, они не одобряют использование жестоких методов обращения с животными.

Известно, что выкрасть животных с выставки зоозащитникам помог друг художника Каспар Стеффенсен. Мужчина заявил, что не мог позволить трем животным умереть в муках после того, как его 10-летняя дочь умоляла его сделать что-то, чтобы поросята не погибли. Он рассказал Associated Press, что когда к нему обратился активист с просьбой помочь освободить животных, он тайно впустил их в галерею в субботу.

Стеффенсен также добавил, что изначально не собирался сообщать Эваристти о том, что свиньи были похищены, но когда во вторник группа защитников животных опубликовала заявление о спасении поросят в интернете, тайная операция стала известна общественности.