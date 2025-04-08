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Культура

Израильский кутюрье Дани Мизрахи скончался в возрасте 66 лет

Мода
время публикации: 08 апреля 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 16:15
Израильский кутюрье Дани Мизрахи скончался в возрасте 66 лет
Wikipedia.org. Фото: ברוקולי

Известный израильский модельер и дизайнер свадебных платьев и одежды Haute couture Дани Мизрахи скончался во вторник, 8 апреля, в возрасте 66 лет после тяжелой болезни. Мизрахи оставил значительный след в израильской и международной индустрии моды.

История жизни и творчества Дани Мизрахи была наполнена успехами и провалами, на пике своей карьеры он одевал Галь Гадот, Сару Нетаниягу и Кончиту Вурст, создавал платья для конкурсов красоты, телешоу и международных мероприятий, таких как "Евровидение".

В 2002 году он организовал показ моделей в Лондоне в пользу Ассоциации по борьбе с раком, что открыло ему двери в мировую индустрию высокой моды. В 2019 году все рухнуло: многомиллионные долги привели к его банкротству и закрытию бизнеса, все имущество дизайнера было продано с молотка.

Он вернулся в мир моды в 2022 году, открыв новую студию в Тель-Авиве, и продолжал творить до конца своей жизни. Созданные Дани Мизрахи платья останутся частью наследия израильской моды.

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