Пол Шредер обвинен в сексуальных домогательствах

Сценарист Пол Шредер, режиссер фильмов "Таксист", "Американский жиголо" и автор сценариев к фильмам Мартина Скорсезе, обвиняется в сексуальных домогательствах к своей бывшей помощнице. По словам жертвы, Шредер отказался выплатить ей компенсацию морального ущерба, о которой договорились адвокаты сторон. Шредер называет обвинения "ложными и вводящими в заблуждение".

Иск против Пола Шредера был подан в Нью-Йорке 26-летней пострадавшей, имя которой Джейн Доу. Она утверждает, что во время Каннского кинофестиваля в прошлом году Шредер заманил ее в свой номер, силой обнял и поцеловал, несмотря на ее протесты. Женщина утверждает, что ей удалось освободиться и сбежать от сценариста. Пострадавшая работала помощницей Шредера с мая 2021 года по сентябрь 2024-го. На протяжении трех дней после инцидента она получала от сценариста звонки с требованием вернуться и помочь ему собрать чемоданы, потому что он плохо себя чувствует. По ее словам, когда Шредер открыл ей дверь, на нем не было ничего, кроме расстегнутого халата. Доу собрала вещи сценариста "в ужасе и тишине". В иске отмечается, что Шредер "неоднократно демонстрировал в письменной форме, что он понимал, что его поведение было нежелательным и оскорбительным" для помощницы. Однако, по словам истицы, он продолжал ее преследовать. В сентябре 2024 года Шредер уволил ее. В иске также приводится выдержка из письма Шредера, в которой он якобы сознается в домогательствах: "Итак, я облажался. По-крупному. ... Если я стал Харви Вайнштейном в твоем представлении, то, конечно, у тебя нет выбора, кроме как оставить меня в прошлом". После этого женщина наняла адвоката, который пришел к соглашению к адвокатом Шредера о выплате компенсации. Однако Шредер отказался подписывать документ.

Комментируя иск, адвокат Шредера Филип Кесслер заявил изданию The Hollywood Reporter, что его подзащитный никогда не занимался сексом со своей помощницей и не пытался этого делать. Кесслер назвал иск "беспринципным и необоснованным", а его целью – принудить Шредера к исполнению мирового соглашения, которое сценарист не подписывал.

Пол Шредер действительно присутствовал на Каннском кинофестивале в 2024 году. Он представлял свой новый фильм "О, Канада". В ответ на обвинения бывшей помощницы он написал открытое письмо, в котором заявил, что действительно дважды поцеловал девушку, причем между поцелуями прошел год. По словам Шредера, впервые это произошло в баре в Нью-Йорке, и Доу не выразила никакого возмущения. Когда спустя год во время Каннского кинофестиваля поцелуй повторился, помощница заявила, что это неприятно, и Шредер больше не настаивал ни на каких отношениях и принес извинения. Режиссер заявляет, что был удивлен предложением адвокатов выплатить Доу многомиллионную компенсацию, и уверен, что суд вынесет правильное решение, хоть и отмечает, что царящие в Голливуде настроения могут повлиять на рассмотрение дела.