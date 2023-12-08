"Быть человеком – это испытание". Дмитрий Быков в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи в пятый раз стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков.

В рамках передачи писателю Быкову было предложено вспомнить пьесу Евгения Шварца "Дракон" и попробовать дописать ответы Ланцелота на вопросы мальчика – того самого мальчика из пьесы, который задавал неудобные вопросы ("Мальчик. Мама, от кого дракон удирает по всему небу? Все. Тссс! 1-й горожанин. Он не удирает, мальчик, он маневрирует. Мальчик. А почему он поджал хвост? Все. Тссс! 1-й горожанин. Хвост поджат по заранее обдуманному плану, мальчик" и т.п. Напомним еще один эпизод, в финале пьесы. "Ланцелот. Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона. Мальчик. А нам будет больно? Ланцелот. Тебе нет. 1-й горожанин. А нам? Ланцелот. С вами придется повозиться.")

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Вопрос мальчика: "Кто такой – честный человек?"

Ответ Ланцелота: "Человек, который, соврав, испытывает угрызения совести".

Вопрос мальчика: "Кто такой – добрый человек?"

Ответ Ланцелота: "Это тот, кому чужие несчастья причиняют страдания".

Вопрос мальчика: "Если дракон превращается в человека, как отличить человека от дракона?"

Ответ Ланцелота: "Легко. Превратившийся в человека дракон знает, что он может сделать всё, и ему ничего за это не будет".

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Вопрос мальчика: "Почему надо любить людей?"

Ответ Ланцелота: "Если ты живешь с людьми, проще их любить".

Вопрос мальчика: "Как стать счастливым?"

Ответ Ланцелота: "Поставь перед собой максимально трудную задачу и реши ее. Это сделает тебя на десять минут счастливым".

"Быть человеком – это испытание", – говорит Быков-"Ланцелот".

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Разговор будет продолжен, так как Дмитрий Быков спешил на лекцию, и ведущий не успел задать все заготовленные вопросы.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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