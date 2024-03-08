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    Культура

    "Я не верю в рассуждения о конце мира". Философ Баумeйстер в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Андрей Баумeйстер
    "Детский недетский вопрос"     Дмитрий Брикман и Андрей Баумeйстер
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

    Гостем передачи вновь стал публичный философ Андрей Баумeйстер. Это третья передача с ним. Первая была записана за несколько дней до трагедии 7 октября, вторая – в декабре.

    Ведущий говорит о том, насколько тяжелым было для него осознание первой строки в песне Бориса Гребенщикова "Праздник урожая во дворце труда" – "Сколько мы ни пели – все равно, что молчали". В ответ философ Баумeйстер говорит: "В том, что художник не может поменять этот мир, есть некий замысел".

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    Маленькая девочка спросила: "Что самое главное в жизни?" "Самое главное в жизни – найти и реализовать свое призвание", – полагает Андрей.

    Отвечая на вопросы ведущего, Баумeйстер заявляет: "Я не верю в пессимизм. Я не верю в рассуждения о конце мира, о деградации".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Баумeйстером

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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