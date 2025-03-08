Марта Аргерих посвятила сарабанду Баха израильскому заложнику, остающемуся в Газе

Выдающаяся пианистка Марта Аргерих в рамках концерта в Тель-Авиве исполнила на бис сарабанду из до-минорной партиты №2 Баха, посвятив ее израильскому заложнику, остающемуся в Газе.

По словам музыкального руководителя Израильского филармонического оркестра Лахава Шани, с этой инициативой выступила сама Аргерих – в знак солидарности с израильскими заложниками, остающимися в руках террористов в секторе Газы и конкретно с одним из них, история которого тронула её особенно.

Это Алон Оэль, пианист, о невыносимом положении которого подробно рассказал освобождённый недавно израильтянин Эли Шараби. По словам Шараби, который сдружился с Оэлем в заточении, у того в глазу с 7 октября остался осколок шрапнели – он стремительно теряет зрение. Его психологическое состояние после более чем 500 дней в плену также чрезвычайно тяжёлое.

Марта Аргерих – знаменитая пианистка, выступающая с раннего детства: её карьера продолжается уже более 70 лет. Она обладает аргентинским и швейцарским гражданством; бабушка и дедушка Аргерих по материнской линии были евреями из Российской Империи. В 1961 году она выпустила первый альбом с сочинениями Шопена, Брамса, Прокофьева, Равеля и Листа, а в 1965-м – победила на престижном шопеновском конкурсе в Варшаве. В послужном списке пианистки – три премии "Грэмми": две за выступления с оркестром и одна в категории камерной музыки. В настоящее время Аргерих находится на гастролях в Израиле.

9 марта она выступит в Иерусалиме, а 11-го – в Хайфе с Первым концертом Шостаковича, Увертюрой на еврейские темы Прокофьева и Второй симфонией Пауля Бен-Хаима. Между этими выступлениями, 10 марта, пианистка даст особый камерный концерт в Тель-Авиве с Лахавом Шани, на котором прозвучат сочинения Равеля, Шумана и Бартока.