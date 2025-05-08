Канье Уэст снял клип на песню под названием "Nigga Heil Hitler"

Американский рэпер Канье Уэст, печально известный своими антисемитскими высказываниями, опубликовал видеоклип на композицию "Nigga Heil Hitler", в котором группа афроамериканцев в звериных шкурах выкрикивают нацистское приветствие. Премьера видео состоялась в прямом эфире стрима сетевых инфлюэнсеров Sneako и DJ Akademics.

Канье Уэст. Фотогалерея

В финале песни Уэст использует семпл одной из гитлеровских речей. Стоит добавить, что на момент публикации новости клипа на песню нет на официальном канале рэпера на YouTube. В социальных сетях распространяется видео, записанное пользователями в процессе онлайн-стрима.

По всей видимости, композиция "Nigga Heil Hitler" предполагается к включению в новый альбом Канье Уэста, который должен выйти в 2025 году и на сегодняшний день известен под рабочим названием "Cuck".

Об антисемитизме Уэста массово заговорили в 2022 году, хотя для деятелей музыкальной индустрии США это было секретом Полишинеля и ранее. В феврале 2025 года после публикации очередной серии антисемитских твитов с рэпером расторгло контракт агентство "33 & West". Интернет-платформа Shopify удалила его онлайн-магазин после того, как в нём стали продаваться футболки с символом свастики.