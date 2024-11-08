Неделя в кино: палестинский фильм в гонке за еврооскаром, израильские фильмы в кинотеатрах России

Главной новостью кино на уходящей неделе было, конечно, объявление номинаций на премию Европейской киноакадемии. Эта премия считается неформальным "еврооскаром" – во-первых, обычно здесь представлены лучшие фильмы наградного сезона. Ведущие кинофестивали свои награды уже раздали, и их лауреаты почти автоматически оказываются в списках номинантов на премию Европейской киноакадемии. Во-вторых, часто победители этой премии становится лидерами по количеству номинаций на премию Американской киноакадемии "Оскар". Тем более интересно, что среди номинантов в категории "Лучший фильм" премии 2024 года, оказалась картина 2023 года – "Прощай, Тверия" Лины Суалем, дочери израильско-французской актрисы Хиам Аббаcс, которая называет себя палестинкой. Хиам родилась в Назарете, а выросла в деревне Дир Хана. Тридцать лет назад она уехала из родной деревни и стала востребованной актрисой (за роль в сериале "Наследники" Аббасс была номинирована на премию "Эмми"). Каждый год Хиам приезжала в родную деревню с дочерью Линой и мужем, который снимал эти визиты на видеокамеру. Из этой хроники Лина и смонтировала свой фильм "Прощай, Тверия", в котором рассказывает историю женщин своей семьи и размышляет о Палестине. Премьера этой документальной ленты состоялась на кинофестивале в Венеции в прошлом августе, а уже осенью "Прощай, Тверия" был выдвинут на "Оскар" от Палестины в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В шорт-лист номинантов картина, правда, не прошла. Каким образом прошлогодняя лента, в которой режиссер размышляет об утерянном рае Палестины, оказалась в числе номинантов на премию Европейской киноакадемии этого года, несложно догадаться. Пропалестинские сантименты охватили не только улицы Амстердама, где в ночь на 8 ноября линчевали израильских болельщиков, но и культурные сообщества Европы. И вряд ли кого-то удивит, если "Прощай, Тверия" получит приз из рук европейских киноадакемиков, какими бы яркими и интересными ни были конкуренты этой картины в номинации (их полный список по ссылке). Ждать результатов осталось недолго – церемонию награждения Европейская киноакадемия проведет 7 декабря.

Еще одна любопытная новость этой недели – в России стартовал ежегодный фестиваль израильского кино. Это традиционное мероприятие, проводится уже в двадцать первый раз, так что, казалось бы, ничего сенсационного здесь нет. Если бы не напряженные отношения между Россией, которая помогает израильским противникам (Ирану и его сателлитам) оружием и разведданными, и Израилем, который за два с половиной года и не сформулировал внятно свою позицию о нападении России на Украину. В программе фестиваля – новые и старые израильские ленты, в том числе лауреат премии "Офир", выдвигавшийся от Израиля на "Оскар" фильм "Семь благословений" Айелет Менахеми и картина Мии Дрейфус "Трасса 65" с Иданом Амеди в главной роли. Показы пройдут не только в Москве, но еще и в Перми и Новосибирске. С одной стороны, проводить фестиваль израильского кино в стране, которая является частью Оси зла и принимает у себя представителей террористической организации ХАМАС, мягко скажем, странно. С другой, Израиль и без того серьезно проигрывает информационную войну, а кино – один из самых эффективных инструментов влияния на общественное мнение. Может быть, не так уж и плохо показать россиянам Израиль глазами израильских режиссеров в качестве альтернативы тому, что они слышат по телевизору.

"Преступление и наказание" Владимира Мирзоева

Еще одна новость из России – на экраны вышли первые четыре серии сериала "Преступление и наказание" режиссера Владимира Мирзоева (остальные шесть покажут 30 ноября). В январе 2021 года, за год до полномасштабного вторжения России в Украину, состоялась премьера другого сериала Мирзоева – "Топи" по сценарию ныне опального писателя Дмитрия Глуховского. Название шоу мгновенно стало именем нарицательным – настолько точным и исчерпывающим портретом России оказалась эта картина. Мрачная, тошнотворная хтонь российского существования между тягучей безнадегой и юродивой набожностью есть и в новом произведении Мирзоева, хоть действие и переносится в Петербург из забытой богом российской глубинки.

"Преступление и наказание" – вольная интерпретация знаменитого романа Федора Достоевского с вкраплениями из другого романа классика, "Братья Карамазовы", и в современных декорациях. Трактовка знакомого со школьной скамьи сюжета от автора "Топей" Мирзоева обязательно вызовет вопросы у поклонников русской классической литературы. Картине наверняка предъявят те же претензии, которые предъявлялись фильму Михаила Локшина "Мастер и Маргарита", – обе ленты раздвигают границы оригинала и предлагают свое, суверенное отдельное произведение, импровизацию на тему известных книжек, ни в коем случае не дословную экранизацию.

Главный герой сериала Родион Раскольников (мощнейшая роль Ивана Янковского) бестолково шатается по улицам Петербурга в сопровождении черта – импозантного и ироничного искусителя (Борис Хвошнянский). Черт перепрыгнул в сюжет сериала Мирзоева из "Братьев Карамазовых", чтобы искушать "студента Раскольникова", подначивать, подшучивать и, наконец, протянуть топор. Сам Раскольников ни на какое убийство не способен и не решился бы никогда. Он шатается по улицам в раздражении, то пытается помочь кому-то, то шарахается от собственной тени, бормочет что-то невнятно, гримасничает, хохочет, отмахивается от преследующих его видений. Всюду представляется "студент Раскольников", хоть, конечно, никаким студентом не является уже и в романе (учебу забросил, хоть маменька и сестра очень на него рассчитывали). Герою романа Достоевского в начале книги чуть больше 23 лет. В этом возрасте студентом быть вполне незазорно и своевременно. Но Мирзоев намеренно (не только по масштабу и органике актерского дарования) выбирает на эту роль 34-летнего Янковского. Неприкаянный кидалт в кедах и модной толстовке, Раскольников по Мирзоеву самонадеянный и заносчивый бездельник, которому если и приходили какие идеи в голову, то то ли с голодухи, то ли под трипом, то ли от общей озлобленности, разлитой в ядовитом воздухе. Озлобленность и подозрительная раздражительность вообще общая черта всех персонажей "Преступления и наказания" Мирзоева. Не только кашляющая кровью Катерина Ивановна Мармеладова (Виктория Толстоганова) пребывает в перманентном нервическом раздражении, погибая от бедности и пьянства мужа. Но и хозяйка роскошного поместья с английским садом и бассейнами Марфа Петровна Свидригайлова (Юлия Снигирь) в дизайнерских платьях корчится от ярости. И делец Лужин (Никита Тарасов), завсегдатай борделей с садо-мазо развлечениями, брезгливо поджимает губы. И Дуня Раскольникова (Любовь Аксенова) здесь вовсе не просто отчаявшаяся в нищете жертва, а острая на язык, дерзкая дамочка, готовая дать отпор любому. Весь этот мир словно пронизан взаимной неприязнью и яростью, даже Сонечка Мармеладова, придуманная Достоевским как воплощение христианской чистоты и всепрощения посреди утопающего в нищете и отчаянии русского мира, решается пойти в проститутки без заламывания рук, в омерзении.

Мирзоев смешивает не только романы Достоевского – он миксует жанры и ритмы, его история несется вперед стремительно, балансируя между комедией (драмой) положений и психологическим триллером, экстравагантным фэнтези Тима Бертона и мистическим экзистенциализмом Дэвида Линча. Мирзоев снимает свою версию "Преступления и наказания" столь же безжалостно, как выносил приговор в сериале "Топи". Разделив Раскольникова и его идею, которая толкнула героя Достоевского на убийство, он лишает своего главного героя этого последнего шанса оправдаться. Его Раскольников убьет не в поисках истины, а на слабо, по наводке собственной галлюцинации, надышавшись ядовитых паров все тех же "топей". И ни прощения, ни искупления ему не грозит, как ни мучайся. Потому что нет и не будет в этом смраде места милосердию и раскаянию. Только юродивое боголепие под иронической усмешкой дьявола.

Обзор подготовила Алина Ребель