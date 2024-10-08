Салман Рушди выпустит первую книгу после нападения в 2022 году

Писатель Салман Рушди выпустит первую художественную книгу после нападения в 2022 году, в результате которого он ослеп на один глаз. Новая книга Рушди будет состоять из трех новелл, каждая из которых посвящена трем странам, с которыми связана жизнь писателя: Индии, где он родился, Великобритании, где он прожил большую часть жизни, и Америке, в которой Рушди пережил нападение и живет с 2020 года. О новой художественной книге Рушди рассказал во время телемоста на книжном фестивале во Львове (Украина), на котором он презентовал книгу "Нож" – публицистический рассказ Рушди о восстановлении после нападения. 77-летний писатель признался, что все чаще задумывается о том, сколько ему осталось прожить. По его словам, у него уже не остается времени для десятков книг, но на одну или две поклонники писателя могут надеяться.

Рушди – лауреат Букеровской премии 1981 года за роман "Дети полуночи". В 2007 году королева Великобритании Елизавета II посвятила писателя в рыцари за заслуги в области литературы. После публикации четвертого романа писателя "Сатанинские стихи" в 1988 году в мусульманском мире поднялась волна протестов против позиции писателя, а верховный лидер Ирана аятолла Хомейни выпустил фетву, призывающую к убийству Рушди. Британские власти взяли писателя под защиту. 12 августа 2022 года во время лекции Рушди в городе Шатокуа, штат Нью-Йорк, на сцену выскочил человек с ножом и нанес писателю пятнадцать ножевых ранений в живот и шею. В результате нападения Рушди ослеп на один глаз. Спустя год после нападения он рассказал, что также потерял чувствительность в пальцах, что мешает ему печатать, и переживает пост-травматический синдром. Нападавший был задержан. Им оказался 24-летний Хади Матар – американец ливанского происхождения, который являлся поклонником шиитских радикальных движений, террористической группировки "Хизбалла" и иранского военного формирования "Корпус стражей исламской революции".