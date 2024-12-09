Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

Фильм Шона Бейкера "Анора", лауреат Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, стал триумфатором премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Картина была признана лучшей лентой года, а сыгравшие в ней актеры Майки Мэдисон и Юра Борисов – лучшими актерами. Борисов разделил свой приз с Кираном Калкиным, который сыграл главную роль в комедийной драме Джесси Айзенберга о Холокосте "Настоящая боль". Лучшим режиссером кинокритики признали иранского режиссера Мохаммада Расулофа за работу над фильмом "Семя священной смоковницы". А лучшим фильмом на иностранном языке названа индийская лента "Все, что нам кажется светом" Паял Кападии.

Приз за лучший документальный фильм получила картина "Нет другой земли" израильского активиста Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры. Лучшим анимационным проектом назван мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток".

Премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса считается одним из индикаторов фаворитов "оскаровской" гонки. За 49 лет существования премии кинокритиков Американская академия "Оскар" давала приз за лучший фильм ее двенадцати победителям.