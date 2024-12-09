В США против рэпера Jay-Z подан иск, в котором утверждается, что он изнасиловал несовершеннолетнюю

Иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году подан в отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z. По тому же делу подозреваемым проходит Шон Комбс (Diddy), несколько месяцев назад обвиненный в сексуальных преступлениях, передает NBC News.

Судя по имеющимся данным, иск против Картера был подан 8 декабря. При этом та же пострадавшая подала иск против Комбса еще в октябре.

Jay-Z категорические обвинения в свой адрес отвергает.

Имя истицы не разглашается. Она утверждает, что инцидент произошел в доме, где проходила вечеринка после церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2000 году. Она не могла попасть на это мероприятие, но подходила к водителям лимузинов, пытаясь договориться. Один из водителей сказал, что она "подходит Diddy" – позже, по слова истицы, он отвез ее в некий дом, где царило веселье, гости употребляли марихуану и кокаин. Истица утверждает, что после алкоголя ей стало плохо, она прилегла на кровать в одной из комнат, после чего к ней якобы вошли Картер и Комбс, Картер изнасиловал ее, а Комбс и некая женщина-знаменитость наблюдали за процессом. Она также утверждает, что ее пытались принудить к сексу и с Комбсом, но она оказала сопротивление.

Напомним, что в сентябре этого года суд Нью-Йорка предъявил музыкальному продюсеру и рэперу Шону Комбсу обвинение в рэкете, вовлечении в проституцию и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В документе 14 страниц. Шон, известный как Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy, был арестован 16 сентября. Комбсу, который заявил о невиновности, было отказано в освобождении под залог. Судья Робин Тарнофски обосновала это как вероятностью, что обвиняемый скроется, так и тем, что он может оказать давление на пострадавших, а то и просто запугать их. Тарнофски отметила, что подсудимый склонен к насилию. Согласно материалам дела, музыкант совершал преступления на протяжении нескольких десятилетий. Он угрожал жертвам не только насилием, но и нанесением ущерба карьере. Обвинительное заключение настаивает на конфискации имущества музыканта.