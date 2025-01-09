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Культура

Расследование подтвердило: причиной смерти Лиама Пейна стала "политравма"

Звезды
время публикации: 09 января 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 11:55

В ходе расследования в Великобритании установлено, что смерть звезды группы One Direction наступила в результате множественных травм, сообщает BBC.

Лиам Пейн погиб 16 октября, сорвавшись с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. В ноябре аргентинская прокуратура сообщила, что токсикологические анализы обнаружили в организме певца алкоголь, кокаин и рецептурный антидепрессант.

Результаты вскрытия показали, что смерть наступила из-за "множественных травм" и "внутреннего и наружного кровотечения", вызванных падением с балкона отеля. Согласно медицинским заключениям, Пейн мог находиться в полубессознательном или полностью бессознательном состоянии. Прокуратура отметила, что это исключает возможность того, что Пейн действовал осознанно или намеренно, и пришла к выводу, что он не осознавал, что делает.

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