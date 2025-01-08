Организаторы "Золотого глобуса" не запрещали Галь Гадот надеть значок в поддержку заложников

Израильская актриса Галь Гадот была участницей 82-й церемонии "Золотой глобус" и поднималась на сцену для вручения наград. При этом на ее платье не было символа "Bring them home now", напоминающего о судьбе заложников в Газе. На это обратили внимание израильские СМИ.

82-я церемония "Золотой глобус". Фоторепортаж

Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в ночь с воскресенья на понедельник. Одну из наград вручала израильская актриса Галь Гадот, которая с начала войны в Израиле отстаивает в Голливуде израильские интересы и выступает за возвращение заложников.

В Израиле обратили внимание на то, что Гадот поднялась на сцену без желтого значка, который стал символом поддержки заложников, до сих пор удерживаемых в Газе.

В ответ на запрос израильского издания Ynet представители актрисы пояснили, что согласно регламенту церемонии, использование политических символов в одежде вручающих награды запрещены.

Однако уже сегодня в "Золотом глобусе" официально опровергают эти сообщения. "У "Золотого глобуса" нет никаких ограничений на ношение значков или других символов, которые поддерживают, или воспринимаются как поддерживающие, любые политические или социальные события, – говорится в заявлении. – Никакие ограничения на ношение ленты не были наложены на Галь Гадот или любого другого выступающего или гостя от имени "Золотого глобуса" ни на самой церемонии, ни на сопровождающих ее мероприятиях. Любые сообщения, утверждающие обратное, являются абсолютной ложью". Об этом пишут "Мако" и другие СМИ.

Накануне церемонии Галь Гадот опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост с призывом освободить заложников. Поводом для текста актрисы стало видео с одной из заложниц Лири Альбаг, опубликованное террористической организацией ХАМАС. Это видео стало первым с момента похищения свидетельством того, что Лири Альбаг жива.

"Пока я готовлюсь к праздничному и веселому вечеру, у меня тяжело на сердце и моя душа болит от того, что заложники все еще там, – написала актриса. – Каждый день без соглашения подвергает их жизни все большей опасности. Я не могу перестать думать о семьях, которые их ждут, считая часы, минуты, цепляясь за надежду. Они должны вернуться домой. Мы все заслуживаем того, чтобы увидеть, что они вернулись домой. Живыми".