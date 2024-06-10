От короля до пивовара. Геральдика иерусалимской больницы, смотревшей на Сион

Управление древностей Израиля опубликовало первое в своем роде исследование, посвященное геральдическим символам в "Иерусалимском доме качества" – центре искусств и ремесел, находящемся в начале Хевронского шоссе, напротив Сионской горы. Находки будут представлены на выставке "Среди символов", которая откроется в центре 20 июня.

Здание было построено для Английской больницы глазных болезней, открытой в 1882 году британским отделением Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, изначально известного и как Орден госпитальеров. Больница, лечение в которой осуществлялось бесплатно, привлекала пациентов со всего Ближнего Востока – ведь она была уникальной в регионе.

После Первой Мировой войны, в годы Британского мандата, больница был значительно расширена, новый комплекс был возведен напротив старого. Финансировали строительство представители британской аристократии и деловых кругов, многие из которых были кавалерами ордена. В знак признания здание было украшено их фамильными гербами.

Оба корпуса больницы многое повидали на своем веку. Восточное стало центром искусств и ремесел, западное вошло в комплекс гостинцы "Ар-Цион". Со временем люди забыли историю больницы. Забытыми оказались и геральдические щиты, некоторые из которых были утрачены в процессе переделок.

Два специалиста Управления древностей, археолог Михаил Чернин и фотограф Шай а-Леви, к которым присоединилась художница Анастасия Прокофьева, смогли расшифровать 18 из 23 сохранившихся щитов.

Так, был обнаружен герб короля Великобритании Георга Пятого, правившего в 1910-1936 годах, военачальника Олдреда Ламли – десятого графа Скарборо, промышленника-пивовара Эдварда Сесила Гиннеса, архитектора Альфреда Боссома, Эдуарда де Стерна – дяди Веры Соломонс, основавшей Музей исламского искусства в Иерусалиме.

"Стены здания продолжили разговаривать с нами. В ходе ремонта в здании гостиницы "Ар-Цион" была обнаружена надпись, приписываемая Томасу Мэйсону Куперу, владельцу знаменитого туристического бюро и филантропу, который пожертвовал больнице крупную сумму денег", – рассказывает доктор Амит Реэм, глава иерусалимского отдела в Управлении древностей.

"В Иерусалиме каждый камень может рассказать свою историю, и наши исследователи буквально переворачивают каждый камень, чтобы узнать как можно больше об удивительной истории этого великого города, его оттенках и культурах", – заявил глава управления Эли Эскозидо.