Кольцо, меняющее представление о Иерусалиме. Находка у стен Старого города

Золотое кольцо, украшенное драгоценным гранатом, было обнаружено недавно в ходе раскопок, которые проводят в Граде Давида у стен иерусалимского Старого города Управление древностей и университет Тель-Авива. Кольцу около 2300 лет. Финансирует раскопки организация "Элад".

Находка была сделана участницей раскопок Тхией Гангата. "Я просеивала грунт и увидела, что что-то блестит. Я закричала: я нашла, нашла кольцо! За несколько секунд все собрались вокруг меня. Такое находишь не каждый день. Я всегда мечтала найти золотое украшение, и моя мечта сбылась – за неделю до ухода в декретный отпуск", – говорит она.

Археологи отмечают малый размер кольца, которое взрослая женщина может надеть разве что на мизинец. "Не исключено, что его носил ребенок. Его форма соответствует моде конца персидского или начала эллинистического владычества – III-IV века до н.э.", – говорят руководители раскопок от Управления древностей Ифтах Шалеф и Рики Ар-Тув.

Руководители раскопок со стороны Тель-Авивского университета Юваль Гадот и Эфрат Боцер напоминают, что в Граде Давида ранее были обнаружены серьга в виде рогатого животного и золотая бусина, также находившиеся в слое ранней эллинистической эпохи.

По их словам, находки, сделанные в районе парковки "Гивати", начинают создавать новую картину жителей Иерусалима того периода. "В прошлом мы не находили ни строений, ни артефактов ранней эллинистической эпохи, и ученые полагали, что Иерусалим тогда был маленьким городом, лишенным значительных ресурсов и располагался в районе Града Давида", – говорят археологи.

Новые находки, отмечают исследователи, создают принципиально другую картину. Частные и общественные здания образовывали целые районы, что свидетельствует об обширном строительстве, о расширении города на запад. Характер зданий и многочисленные артефакты, в том числе золотые украшения, указывают, что город процветал, а его жители были открыты для иностранного влияния.