Израильский стартап помогает бизнесу защититься от колебаний валют и даже выиграть

Израильская компания Grain разработала финансовый инструмент с использованием ИИ, который помогает небольшим компаниям работать на трансграничных рынках.

Колебания валютных курсов (FX) могут создать или разрушить бизнес, который торгует через границы, но следить за рынком FX и реагировать на него небольшим компаниям достаточно сложно.

Израильский стартап Grain разработал продукт, который, по его словам, позволит финансовым группам компаний любого размера лучше понимать и быстрее реагировать на изменения FX. Компания выходит на рынок, получив финансирование более 50 миллионов долларов и уже имея объем обработки более 1 миллиарда долларов.

Если рассматривать цифру обработки в перспективе, 1 миллиард долларов – это капля в море: по оценкам Grain, в мире ежегодно совершается трансграничных транзакций более чем на 150 триллионов долларов. Это говорит о том, какой потенциал роста у Grain.

Основанная в 2022 году в Тель-Авиве компания Grain взяла за основу несколько концепций, которые работают сегодня в финтеке, но добавила много нового, прежде всего использование инструментов ИИ. Как объяснил в интервью ТechCrunch генеральный директор и соучредитель компании Дор Голан, торговля на валютном рынке обычно используется очень крупными компаниями, работающими с инвестиционными банками. Они следят за рынками и используют сложные алгоритмы для принятия решений, какие валюты покупать и продавать. Такие компании используют огромные транши, чтобы поддерживать свои балансы в плюсе за счет эффекта объема. По словам Голана, все это замечательно, но для этого нужно быть очень крупной компанией.

Основой продукта Grain является решение, которое позволяет использовать подобную концепцию даже небольшим компаниям. Grain использует ИИ для поиска лучших решений, а затем объединяет несколько сделок в единое целое, чтобы воспользоваться эффектом масштаба. Продукт реализован, как простой процесс, который можно встроить в любой интерфейс, который компания использует для обработки финансовых потоков.

Марк Фиорентино из венчурного фонда Bain Capitals, одного из главных инвесторов стартапа Grain говорит: "Они создали Grain с изначально ориентированной на пользователя идеей ИИ, это означает, что они могут обеспечить большую стабильность, экономию средств и даже рост доходов для клиентов, одновременно уменьшая свои операционные проблемы".